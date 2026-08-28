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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: de porcelana y por 6,99 euros

El básico que tu cocina necesita a un precio imbatible

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: de porcelana y por 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: de porcelana y por 6,99 euros

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F. L.

Renovar los básicos de tu cocina suele ser de las cosas más socorridas. Desde sábanas, toallas a vajilla. Sin embargo, a veces puedes encontrarte con precios prohibitivos y acabas desistiendo o posponiendo esa compra. Sin embargo, ahora en Lidl puedes hacerte con un juego de platos de porcelana sin mirar el bolsillo.

Por solo 6,99 euros podrás llevarte 4 platos hondos o 4 llanos y darle un nuevo aire a tu cocina. Despídete de los platos con muescas que aún guardas en tu armario y consigue esta vajilla al mejor precio.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: de porcelana y por 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla más barata del mercado: de porcelana y por 6,99 euros / Lidl

Resistentes y versátiles

Los platos de porcelana presentan numerosas ventajas, tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Son resistentes y duraderos, por lo que pueden utilizarse durante mucho tiempo si se cuidan adecuadamente. Además, soportan bien las temperaturas elevadas, lo que permite servir en ellos tanto alimentos fríos como comidas calientes.

Otra de sus principales ventajas es que son muy higiénicos y fáciles de limpiar. La porcelana tiene una superficie lisa y poco porosa, por lo que absorbe menos olores, sabores y manchas que otros materiales. También suele ser apta para el lavavajillas, facilitando su limpieza y mantenimiento después de cada comida.

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Por último, los platos de porcelana destacan por su aspecto elegante y cuidado. Permiten presentar los alimentos de una manera más atractiva y son adecuados tanto para las comidas cotidianas como para celebraciones y ocasiones especiales. Además, al ser un material que no altera el sabor de los alimentos, resulta una opción práctica y de buena calidad para cualquier tipo de mesa.

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