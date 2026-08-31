Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

Renueva tu zona de estudio a un precio imbatible y con la mejor calidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

F. L.

Si eres de los que teletrabaja a menudo o tiene una zona de estudio o despacho en casa sabrás lo importante que es contar con mobiliario cómodo y que aguantu tu ritmo cada día. Pasar muchas horas sentado implica tener una silla adecuada a tu altura y peso, ergonómica y que se adapte a la perfección a tus necesidades.

Por ello, conviene no escatimar en gastos y plantearlo a modo de inversión. En el mercado encontrarás gran variedad de sillas, perfectas para adaptarse a tu rutina. Con ruedas, fijas, con reposabrazos o sin ellos, con respaldo reclinable... el abanico es amplio y por ello es fácil que acabes dando con una opción a tu medida.

Tanto si tienes silla y quieres renovarla como si estás pensando en hacerte con una, en Lidl tienes algunos de los modelos más variados del mercado y a un precio más que competitivo. De hecho, en el supermercado de origen alemán puedes conseguir una silla de escritorio por solo 49,99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros / Lidl

Ergonómica, transpirable y con asiento regulable

Si estás en plena búsqueda Lidl ofrece más de una opción a tener en cuenta. En esta ocasión, se trata de una silla de escritorio con respaldo y con superficie de asiento con forma ergonómica.

Además, tiene un mecanismo de inclinación opcional del respaldo para una postura de asiento dinámica. En cuanto a la altura del asiento es regulable de forma continua y el mecanismo de inclinación es regulable individualmente.

Noticias relacionadas y más

Uno de sus puntos distintivos es su revestimiento de malla transpirable, además de un reposabrazos de apoyo y superficie de asiento cómodamente acolchada. Cuenta además con ruedas dobles estables e incluye material de montaje e instrucciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

VOX exige responsabilidades políticas por la crisis del centro de menores Sograndio tras el cese de su directora

VOX exige responsabilidades políticas por la crisis del centro de menores Sograndio tras el cese de su directora

El PSOE reclama la participación de los vecinos la reforma del transporte urbano de Oviedo

El PSOE reclama la participación de los vecinos la reforma del transporte urbano de Oviedo

Teatinos, en Oviedo, reparte 700 bollos y confía en superar los 160 kilos de su recogida de alimentos

Teatinos, en Oviedo, reparte 700 bollos y confía en superar los 160 kilos de su recogida de alimentos

Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: "Hay actuaciones que no son legalizables"

Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: "Hay actuaciones que no son legalizables"

Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): "Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor"

Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): "Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor"

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en imágenes

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en imágenes

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

El intercambio de libros de texto de Gijón bate récords de entregas

El intercambio de libros de texto de Gijón bate récords de entregas
Tracking Pixel Contents