Si eres de los que teletrabaja a menudo o tiene una zona de estudio o despacho en casa sabrás lo importante que es contar con mobiliario cómodo y que aguantu tu ritmo cada día. Pasar muchas horas sentado implica tener una silla adecuada a tu altura y peso, ergonómica y que se adapte a la perfección a tus necesidades.

Por ello, conviene no escatimar en gastos y plantearlo a modo de inversión. En el mercado encontrarás gran variedad de sillas, perfectas para adaptarse a tu rutina. Con ruedas, fijas, con reposabrazos o sin ellos, con respaldo reclinable... el abanico es amplio y por ello es fácil que acabes dando con una opción a tu medida.

Tanto si tienes silla y quieres renovarla como si estás pensando en hacerte con una, en Lidl tienes algunos de los modelos más variados del mercado y a un precio más que competitivo. De hecho, en el supermercado de origen alemán puedes conseguir una silla de escritorio por solo 49,99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla de escritorio más cómoda y barata del mercado: ergonómica y por solo 49,99 euros / Lidl

Ergonómica, transpirable y con asiento regulable

Si estás en plena búsqueda Lidl ofrece más de una opción a tener en cuenta. En esta ocasión, se trata de una silla de escritorio con respaldo y con superficie de asiento con forma ergonómica.

Además, tiene un mecanismo de inclinación opcional del respaldo para una postura de asiento dinámica. En cuanto a la altura del asiento es regulable de forma continua y el mecanismo de inclinación es regulable individualmente.

Uno de sus puntos distintivos es su revestimiento de malla transpirable, además de un reposabrazos de apoyo y superficie de asiento cómodamente acolchada. Cuenta además con ruedas dobles estables e incluye material de montaje e instrucciones.