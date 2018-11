El producto con el que podrás quitar las manchas del paso del tiempo en tus vasos y en la vajilla

Muchas veces los vasos se manchan tanto que hasta piensas en tirarlos y sustituirlos por otros. Son comunes (sobre todo si esos vasos tienen mucho tiempo), los pequeños "cercos" que se quedan en la parte de arriba de los vasos. Da igual como los laves. Parece que están sucios siempre. Pero no te preocupes. Tenemos una solución para tu vajilla: echar un chorro de vinagre en la zona del lavavajillas destinada al perfume. Los resultados te van a sorprender.

De hecho el vinagre es uno de los elementos que mejor se adapta a casi cualquier cosa. Y es que la de limpieza es muy útil para llevar a cabo varias tareas de limpieza del hogar. En ese sentido metiéndolo en el lavavajillas conseguirás que tus vasos parezcan nuevos aunque lleven cientos de usos. Que sean baratos no significa que los puedas tirar o que tengas que renovarlos cada poco.

