El producto "mágico" con el que dejar relucientes sartenes y ollas

Es uno de los rompecabezas de todos los que tratan de mantener limpia su cocina. Las ollas y las sartenes suelen acumular basura de cocinar una y otra vez. En no pocas ocasiones estos utensilios son caros y no nos apetece tirarlos a la basura y comprar otros. Por eso es fundamental tener claro dos cosas: hay que limpiar de forma periódica para que no se acumule la suciedad y hay que utilizar siempre productos de primera para evitar que estos objetos se rallen y pierdan eficacia.

Los problemas se suelen concentrar en dos "zonas": el interior de las ollas que puedes dejar demasiado en el fuego y en las que se acaba pegando la comida o que directamente se queman y el "culo" de las sartenes que te gustan mucho pero que se desgastan después de años o meses de servicio fiel en tu cocina.

Pero que tengas que usar productos de primera no significa, ni mucho menos, que tengas que gastarte mucho dinero. De hecho hay productos asequibles que funcionan. En el caso de que las ollas o las sartenes estén quemadas los especialistas en limpieza recomiendan Asevi, un limpiador más que eficaz. Si es una sartén el truco es aún más eficaz y barato: cubre el "culo" (que es lo que más se suele manchar y estropear al estar en contacto con el fuego), con bicarbonato y échale vinagre. Hará burbujas y te retirará toda la suciedad de una pasada. Luego acuérdate de la importancia de limpiar la sartén después de cada uno. Lo mínimo es esperar a que se enfríe y pasarle por debajo una bayeta húmeda y otra seca.

Recuerda que todos los días y todas las semanas en nuestra sección de Decoración puedes encontrar gran cantidad de trucos que te van a hacer la vida más fácil. Limpiar la casa no tiene que suponerte ni mucho esfuerzo ni mucho dinero si te dejas aconsejar por los que saben. Como resumen te recordamos dos de los trucos que te hemos ido exponiendo a lo largo de estas semanas. En este enlace, por ejemplo, puedes ver cómo limpiar de forma rápida y sencilla la mampara de la ducha. En este otro te contamos cómo planchar sin esfuerzo. Y es que la colada y la plancha son también otras de las grandes preocupaciones de quienes quieren tener la casa a punto. Esperamos que todos los trucos te sean útiles para tu día a día.