La técnica infalible para quitar las manchas de vino tinto en la ropa

Durante todas estas fiestas que vienen en los próximos días (sobre todo en la noche de Nochebuena) es más que peligroso beber vino. Sobre todo si no tienes cuidado con la ropa y te cae un poco encima. Las manchas de vino tinto son de las más difíciles de difíciles de quitar pero no son imposibles. Siempre se puede solucionar un traspiés. Los expertos en limpieza recomiendan tratar estas manchas con vino blanco. Frotar y luego lavar. Eso sí: es fundamental que afrontes el lavado cuanto antes. No te sirve de nada que dejes que la mancha se seque. Actúa cuanto antes.

Pero este no es el único truco para quitar las manchas en la ropa que te va a sorprender hoy. Los expertos en cuidado de la ropa utilizan otra serie de técnicas con las que también puedes generar estupendos resultados sin apenas gastar dinero en caros productos de limpieza y podrás cuidar tus prendas más queridas. No en vano en muchas ocasiones hablamos de prendas caras que suponen una importante inversión o, en otras ocasiones, son regalos o recuerdos de alguien especial que quieres conservar. Pero ¿cómo quitar las manchas? Muy fácil: con huevo. Pon tres cáscaras de huevo en una olla, llévala a ebullición y mete la prenda dentro. Te vas a quedar sorprendido del resultado.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración te puedes encontrar los trucos de limpieza que te van a hacer la vida más fácil. No es necesario ni gastar mucho dinero ni invertir demasiado tiempo en tener la casa como nueva. En este artículo, por ejemplo, te contamos el objeto que puedes encontrar en casi cualquier supermercado o tienda que debes usar cada día para limpiar la mampara de la ducha. Pero aún hay más. En este otro enlace te contamos la mezcla que tienes que hacer para mantener tus cristales siempre limpios. Y te damos una pista: esa mezcla la puedes hacer con cosas que tienes en casa y que no te van a exigir una inversión millonaria en el supermercado.

La limpieza es importante además de por imagen de tu casa y de las personas que viven en ella por una simple cuestión de higiene y de evitar enfermedades o la proliferación de insectos que en no pocos casos puede suponer un riesgo para tu salud y la de los que conviven contigo. Así que€ manos a la obra y a limpiar.