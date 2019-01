El quitamanchas que tienes que conocer para que tu ropa esté como nueva

Cuando de pronto ves que te ha caído una mancha en ese jersey o en ese pantalón que te regalaron los Reyes y que no llevabas ni un mes luciendo se te cae el alma a los pies. Pero no te preocupes. Todo tiene solución. Hasta las manchas más difíciles. En los foros de internet se pregunta mucho desde hace tiempo cómo nos podemos deshacer de las manchas de óxido que no en pocas ocasiones se cuelan en nuestra ropa sobre todo entre quienes practican determinadas profesiones. Pues los expertos en limpieza tienen la solución para quitarlas.

Se trata de un quitamanchas para óxido que se vende en forma de lápiz labial y que lleva años en el mercado cosechando gran éxito pero que para muchos (sobre todo para las generaciones jóvenes) es desconocido. Basta con buscar en la red para ver las opiniones de gran cantidad de clientes satisfechos con este quitamanchas.

Y es que limpiar la ropa no es imposible. Cualquier mancha se puede retirar. El caso es saber cómo afrontar cada problema que tenemos en nuestra ropa. Está claro que no es lo mismo una macha de bolígrafo que una de grasa o de óxido. Y ojo. Tampoco se pueden aplicar todos los productos a todas las prendas. El alcohol o la lejía pueden ser más que peligrosos sobre todos para los colores. Pero la industria de la limpieza ha evolucionado mucho y ya hay productos para casi todas las necesidades.

Una vez lavada la ropa también es necesario que tenga un buen olor para que se conserve como nueva. En no pocas ocasiones cuando hacemos el cambio de armario descubrimos que la ropa huele mal y sólo se nos ocurre volver a lavarla. Pues esa no es la única solución. De hecho es la más "larga". A corto plazo en este enlace te contábamos el otro día un truco muy útil que puedes poner en práctica. Se trata de colocar en una pequeña rejilla o bolsa bolas de perfume de las que se venden para la lavadora. Duran varias semanas y dejan un aroma más que especial. Y, lo que es más importante, una sensación de limpieza y de higiene que vas a agradecer en cuanto abras las puertas del armario.

Recuerda que prácticamente a diario en nuestra sección de decoración puedes encontrar todos los trucos de limpieza con los que intentamos quehacer la limpieza te sea una tarea más sencilla y barata.