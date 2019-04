El producto más vendido para quitar las manchas en la ropa al meter las prendas en la lavadora

Seguro que alguna vez te ha pasado. Te pones a hacer la colada y no sabes cómo quitar las manchas que tanto estropean tu ropa. A veces cae un poco de vino, otras veces es un poco de comida lo que nos estropea esa camiseta o esa camisa que nos acabábamos de comprar... sea lo que sea siempre recurres a los viejos trucos de limpieza para acabar con las manchas. Ya sabes, aquellos que dicen que hay que echar un poco de leche, que hay que frotar con tal o cual producto... Lo cierto es que hay muchos trucos de este tipo que son más que útiles pero en los últimos meses en los foros y páginas web especializadas en limpieza los expertos en este tipo de tareas están recomendando cada vez más para la ropa el uso de los quitagrasas de la cocina. Su aplicación no puede ser más sencilla.

Basta con que apliques un poco de esta pasta quitagrasa (la hay de todas las marcas pero mira bien la etiqueta que no sea demasiado corrosiva y acabe dañando más tu ropa), justo en el lugar de la mancha. Déjalo reposar unos segundos y después mete la prenda en la lavadora con total normalidad. Muchos sustituyen este quitamanchas por un simple limpiador de cocina. En cualquier caso los resultados una vez que finaliza todo el proceso de lavado y de centrifugado son más que sorprendentes. (Lee aquí un truco más que útil para dejar como nueva tu escoba). A buen seguro vas a conseguir esa limpieza que quieres para tus prendas de ropa favoritas.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todos los trucos de limpieza que son más que útiles a la hora de afrontar las tareas del hogar. Recuerda en ese sentido que los expertos en este tipo de actividades aseguran que no es necesario dedicar demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo a estas tareas. Basta con que sepas hacerlo bien para que los resultados sean los óptimos. No tiene ningún sentido que inviertas mucho tiempo ni mucho dinero en cosas que no te van a dar rentabilidad alguna. En muchas ocasiones, además, lo más caro no es lo más adecuado para hacer la limpieza de tu hogar. En este enlace te contamos, por ejemplo, un producto que puedes adquirir por poco más de un euro y que te va a permitir tener la mampara de la ducha limpia en sólo un segundo.