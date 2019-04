Anuncian la fecha de vuelta a las tiendas de la colección de Ikea más esperada y agotada desde hace semanas

Se trata de una de las colecciones de Ikea más esperadas de los últimos años. Tanto que muchos clientes de la fábrica de muebles sueca ya habían anunciado que se iban a agotar las existencias antes incluso de que se pusieran a la venta. Y no fallaron. Los clientes preguntan tanto por redes sociales que hasta hay algunos que ya han rebuscado en Instagram para ver cómo quedan los nuevos lanzamientos en casas que ya se han podido hacer con ellos. Pero ¿qué es eso tan esperado? Se trata de la alfombra diseñada por Virgil Abloh para Ikea. Una colección que causó furor en medio mundo y que se agotó de forma rápida en todas las tiendas de esta marca en España. No son nada baratas pero, a pesar de todo, muchos han intentando hacerse con una.



Ikea desveló hace unos días cuándo va a volver a ponerse a la venta esta alfombra: el día 2 de mayo las tiendas de Cataluña está previsto que ya vuelvan a tener stock de este producto del que hasta la fecha no se sabía cuando iba a volver.



La colaboraciónde la firma de muebles sueca con diseñadores de todo el mundo no es algo, ni mucho menos, extraño. De hecho es bastante habitual que desde Ikea se busque otras "manos" que puedan completar las colecciones. Entonces, eso sí, se renuncia a que los muebles sean más o menos baratos o asequibles para todos los bolsillos. Y es que el resultado es casi siempre el esperado. La alianza con Virgil supuso un importante aumento de ventas en todo el mundo por lo que no se descarta que pudiera haber otros similares en un futuro. Podría establecerse como una estrategia de venta de cara a un futuro no muy lejano. Pero no es la única.



Hace días te contábamos (en este enlace lo puedes leer) cómo la firma del norte de Europa había decidido abandonar, al menos en parte, sus grandes tiendas en centros comerciales para acercarse al centro de las ciudades estableciendo pequeñas tiendas que luego sirven también de punto de recogida para que los clientes sientan que el establecimiento está mucho más cerca y para que se potencien, por otra parte, las ventas a través de internet, lo que es otro importante punto a favor de este tipo de comercios de venta de muebles.