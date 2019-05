El sencillo truco casero para desatascar el fregadero y (además) dejarlo reluciente

La situación es similar en muchos hogares: se termina de comer o cenar, nos disponemos a recoger los platos sucios y los aclaramos en el fregadero sin haber quitado antes los restos de comida en la basura. A corto plazo parece que no pasada, pero a la larga, la comida se va acumulando en la tubería y generando un atasco que puede llegar a generar problemas en la pila y a la hora de tragar el agua (en este enlace te mostramos la piedra con la que dejarás el fregadero de la cocina y la vitrocerámica como el primer día y sin esfuerzo).

El atasco en el fregadero es uno de los mayores problemas que se nos puede presentar en nuestra cocina. Hay que tener en cuenta que este problema viene por no limpiar y aclarar correctamente los platos cuando los limpiamos después de cada comida. Es decir, este problema primero se soluciona teniendo cuidado a la hora de dejar los platos en la pila de agua. No obstante, si ya no hay vuelta atrás, existe sencillos trucos caseros para conseguir desatascar el fregadero sin tener que armarnos de un sinfín de productos químicos.

Lo que debemos hacer si nuestro fregadero está atascado es aplicar bicarbonato sobre el desagüe y dejar que este actúe durante unos minutos. Mucho ojo, no hay que aclarar con agua durante este proceso. A continuación, echamos vinagre en un vaso y lo metemos en el microondas hasta que este empiece a hervir. Una vez que saquemos el vaso, echamos el producto encima del bicarbonato. Veremos que la mezcla comienza a reaccionar y genera una espuma una vez que los vertemos. Debemos dejar que actúe durante al menos 15 minutos. Una vez que haya pasado ese tiempo, aclaramos el fregadero con agua.

Otra opción es intentar hacerlo a mano. Nos hacemos con un alambre largo o una percha de metal que podamos deshacer con facilidad. A continuación, hay que meter este alambre con el desagüe para tratar de deshacer el atasco poco a poco y rompiendo la bola que se haya formado empujando. Si has conseguido deshacer los restos, se recomienda aplicar, no obstante, la mezcla de bicarbonato y vinagre anteriormente mencionada. Un remedio casero con el que deshacer un problema que nos causa quebraderos de cabeza en apenas unos minutos