La clave para limpiar un utensilio al que no haces suficiente caso en tu salón y que acumula suciedad

Seguro que a lo largo de la semana dedicas varias horas de tu tiempo a limpiar el salón. Es una de las partes de la casa que más se cuidan. No en vano es una de las zonas de tu vivienda que más ven las visitas. Por eso a buen seguro te esfuerzas en que queden bien los cristales, los muebles y hasta las lámparas. Pero ¿has reparado alguna vez en la necesidad de limpiar el mando a distancia?

Se trata de un utensilio que toca y manosea todo el mundo. Los que son de casa y los que no. Aquellos que están de paso y los que viven contigo. El contacto directo con las manos hace que cientos de virus convivan en un espacio muy pequeño como es el de este aparato que te permite cambiar el canal sin moverte del sofá. Por eso no está de más que de vez en cuando les des una limpieza. Pero ¿sabes cómo hacerlo?

Pues la verdad que no puede ser más fácil. Basta con que te armes con un algodón y un poco de alcohol y roces el mando. Luego déjalo secar y ya estará limpio. Eso sí, ten cuidado, estás tratando con algo sensible, no le eches demasiado alcohol no vaya a ser que se acabe estropeando.

A lo largo de los últimos años se han puesto a la venta, además, productos que van a hacer que tu día a día sea más fácil y menos complicado.

A lo largo de los últimos años se han puesto a la venta, además, productos que van a hacer que tu día a día sea más fácil y menos complicado. Hace unas semanas te hablamos en esta sección, por ejemplo, de la bayeta que se ha puesto de moda y que puedes comprar en muchas marcas blancas para tener limpio tu hogar. Y es que comprar productos que acaben de salir al mercado o sean de una marca más cara no siempre garantiza que sean de mejor calidad o que vayan a resultar más efectivos. Esto es algo que siempre tienes que tener en cuenta. Esperamos que los consejos te sean de utilidad.