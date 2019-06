El producto que tienes que usar (y cada vez se vende más) para limpiar tu lavadora y evitar que se estropee

La lavadora es uno de los electrodomésticos que menos cuidamos en casa a pesar de que es uno de los más caros tanto a la hora de reparar como si quieres comprar uno nuevo. Los expertos en arreglar este tipo de "máquinas" lo tienen claro: la prevención es (como en casi todo) fundamental. No en vano es algo más que estudiado que sólo se estropea aquello que no se cuida. Entonces ¿cómo podemos hacer para que nuestra lavadora luzca siempre como nueva? Pues no puede ser más sencillo.

Lo primero que tienes que hacer es utilizarla de una forma cabal. En este enlace te contamos hace tiempo uno de los errores más comunes que casi todos cometemos con este electrodoméstico. Pero aún puedes mejorar su vida útil. Los expertos en limpieza aseguran que de vez en cuando tienes que limpiar el interior de la lavadora. Y no sólo para conservarlo mejor. También para evitar que la ropa salga cada vez peor. ¿Cómo lavar esa zona? Pues escogiendo un programa corto y metiendo dentro del tambor un poco de bicarbonato. Deja que actúe y verás los resultados.

También hay otro producto que se recomienda cada vez más para mejorar el estado en el que queda la ropa que sacas de la lavadora y el olor de las prendas. Se trata del vinagre. Es uno de los productos más recomendados en todo tipo de tareas de limpieza pero también a la hora de hacer algo tan básico como poner la lavadora. Y es que te va a permitir potenciar los olores del suavizante con sólo echar un poco en el mismo cajetín en el que pones este producto que cuida tus prendas.

