La bayeta que se ha puesto de moda entre las limpiadoras por su resistencia y su limpieza brillante

A la hora de limpiar la casa si hay algo que se busca con insistencia es una buena bayeta. Muchas veces da igual el producto con el que trates de limpiar la vitrocerámica o la encimera. Si la bayeta no es buena no vas a conseguir un buen resultado aunque te gastes miles de euros en productos muy recomendados. Por eso hemos preguntado a los expertos en limpieza cuál es la bayeta que más utilizan: la que sirve para todo, aquella que te deja limpia la encimera pero que también te sirve para pasar la mesa o para la vitrocerámica y todos están de acuerdo: las mejores bayetas son las de microfibra. Y ojo, "de cualquier marca que elijas", tal y como relatan muchos limpiadores en foros de internet.

Y es que no es necesario escoger una bayeta determinada. Basta con que des con una de marca blanca que te convenza. Eso sí, lo que es muy importante es su cuidado. Todas las noches (o a mediodía, cuando quieras), tienes que acordarte de limpiarla con un poco de jabón y una gota de lejía. Luego la metas en el lavavajillas con todos los platos del día y dejas que se limpie como si fuera un vaso o una cucharilla. El resultado te va a sorprender. Queda como nueva.

Esa labor de mantenimiento por así decirlo es lo que va a hacer que esta bayeta te dure meses o quizá años. Pero si quieres una limpieza aún puedes sumar un truco más. En este enlace te contamos en su día una piedra que está más que recomendada sobre todo si lo que quieres es dejar como nueva la vitroceramica. No en vano esta es una de las zonas de la casa que más queremos cuidar por su alto coste y porque tiende a estropearse mucho sobre todo si cocinas todos los días y haces guisos o fritos.

Pero no es el único electrodoméstico que te conviene cuidar. En este enlace te contábamos ayer otro al que tienes que aplicar un especial mimo. Y no se otro que la lavadora. Las reparaciones suponen un dineral y por eso hay algo que tienes que tener especialmente en cuenta y que te contamos en ese artículo. Que no sea por un mal mantenimiento por lo que tengas que desembolsar una gran cantidad de dinero. Ya sabes que dice el dicho que más vale prevenir que curar. Y también hay que aplicarlo en la cocina.