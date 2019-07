La bayeta milagrosa de la que todo el mundo habla y que arrasa en ventas en supermercados

En no pocas ocasiones los expertos en limpieza insisten en que no siempre lo mejor es lo más caro. Ni mucho menos. Que un producto que acabe de salir al mercado se venda a un precio desorbitado no quiere decir que sea mejor que otro que ya estaba en las tiendas y que tiene un coste razonable. De hecho hoy en nuestra sección de decoración os queremos recomendar un producto del que hablan muy bien todos los expertos en limpieza y que no tiene nada de extraño: se trata de la bayeta de microfibra que se vende (de marca blanca) en gran cantidad de supermercados tanto regionales como de ámbito nacional.

Pero ¿cuáles son sus ventajas además de su precio? En una votación reciente en varios foros de limpiadores los expertos en este tipo de productos señalaban que este tipo de bayetas "no cogen el polvo como las tradicionales" y que, además, sirven para todo: tanto para limpiar unos cristales que ya están demasiado sucios de toda la semana como para utilizarlas en el baño o en la cocina. Son adecuadas, además, para todo tipo de superficies y hasta para los muebles y los suelos. Pero las ventajas no acaban ahí.

Los que las han probado (sobre todo destacan la calidad de las que provienen de marcas blancas de los supermercados), insisten en señalar, además, que este tipo de productos son "muy fáciles de limpiar". Basta, de hecho, con meter las bayetas a la lavadora como si de una prenda de ropa se tratara. Una vez limpias las puedes secar en un tendal normal y corriente y volver a usarlas. De esta manera te evitas el incordio de tener que tirarlas a la basura y renovarlas cada cierto tiempo lo que conlleva también un importante gasto de dinero. (En este enlace tienes trucos para dejar las bayetas como nuevas).

Y es que ya sabes que, tal y como indican los que más saben de estos temas, no hace falta gastarse una gran cantidad de dinero y tampoco hay que invertir muchas horas en limpieza para tener tu hogar a punto. Basta con seguir los consejos de quienes más saben de este tipo de asuntos. ¿Quieres saber más trucos? Pues te invitamos a que visites de forma periódica nuestra sección de Decoración (aquí puedes acceder), en donde dejamos recogidos todos los trucos que se comentan tanto en los foros de internet como en los grupos de redes sociales. Son todos ellos trucos que te pueden ayudar en gran medida a mejorar tu calidad de vida y a que, además, vivas con más tiempo libre y con más dinero para gastar en otras cosas que no está relacionadas con el hogar.

En este enlace te contamos hace tiempo, por ejemplo, un producto que puedes utilizar en tu día a día. Cuesta menos de un euro y es más que adecuado para que dejes como nueva la mampara de la ducha, una de las zonas de la casa que más se ensucia y que más suele costar tener limpia.