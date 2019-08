El producto que se ha puesto de moda en muchos hogares para blanquear la ropa

En el mundo de la limpieza hay clásicos que vuelven. Con la vuelta al cole muchos padres y madres están volviendo a rescatar de los armarios camisetas blancas de las consideradas básicas que con el paso del tiempo van perdiendo poco a poco su color y por lo tanto las vamos dejando cada vez más abajo en el armario hasta que dejamos de ponerlas. Pero no todo está perdido. Hay un producto que en su día se utilizó mucho y que parecía olvidado pero que ha vuelto a la actualidad. Se trata del perborato. Pero ¿dónde se encuentra y como se debe utilizar?

Se trata de un producto "clásico" que sirve para blanquear y que puedes encontrar en casi cualquier supermercado y en las droguerías especializadas. Su bajo precio hace que muchos lo contemplen como la mejor opción para el cuidado de tus prendas blancas.

Su utilización, además, no puede ser más sencilla. Sólo tienes que disolver un poco en agua caliente y dejar la prenda en cuestión que quieras blanquear dentro de un caldero con agua durante varias horas. Luego aclara la prenda y métela en la lavadora con total normalidad. Eso sí, te recomendamos que en esa ocasión laves sólo ropa blanca para que no haya problemas con otros colores. De hecho no mezclar la ropa y no cargar demasiado la lavadora siempre son las mejores opciones a la hora de hacer la colada de una forma responsable. Recuerda que eso puede suponer que se alargue la vida útil de tus electrodomésticos y que, por lo tanto, ahorres mucho en el mantenimiento de tu casa.

Te recordamos utilizar todos estos productos con contenidos químicos con la mayor precaución posible ya que de usarlos más pueden poner en peligro muchas de tus prendas de ropa preferidas. Es mejor que pruebes poco a poco.

