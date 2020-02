El producto de moda que debes usar siempre para que tu ropa huela siempre como nueva

A todos nos ha pasado. Hay ropa que no utilizas a diario y que a veces guardas en el armario durante demasiado tiempo. No la ventilas y eso tiene consecuencias. Sobre todo, en lo que a olores se refiere. En no pocas ocasiones coges una chaqueta o una camisa del armario y huele a "cerrado". Tienes incluso que volver a lavarla. Por eso, ahora que han bajado tanto las temperaturas y que muchos van a hacer el cambio definitivo de armario te contamos un truco que están utilizando todos los expertos en limpieza y que puede ayudarte a que tu vida sea mucho más fácil (al menos, en lo que a las labores del hogar se refiere).

Se trata de utilizar un producto que cada vez está más de moda, aunque originalmente no se creó para lo que ahora se utiliza. Son las perlas de olor que se meten en la lavadora durante la colada y que puedes introducir en el armario en una bolsa. Sólo tienes que cambiar las bolas cada dos meses y conseguirás un olor bueno y duradero.

El consejo se repite en decenas de foros y de páginas web en internet. Los que lo han utilizado aseguran que "es un truco muy útil y que me ha hecho ganar mucha limpieza en mi ropa". Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración te contamos a diario todos los trucos de limpieza que puedes aplicar en tu día a día. Para tener tu casa lista y preparada para cualquier visita y vivir en un entorno más "higiénico" no hace falta gastar cientos de euros. Los productos más caros no siempre son los más eficientes. De hecho, es fundamental conocer determinados trucos que te van a hacer la vida más agradable para conseguir ganar dinero y también tiempo libre.

La limpieza de la casa, la colada y el planchado de la ropa no tienen por qué llevarte demasiado tiempo si sabes cómo hacerlo. Por eso te invitamos a repasar a diario nuestra sección para encontrar los mejores trucos de limpieza. Esperamos que todos estos trucos te sean útiles.