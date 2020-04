La piedra verde que ha revolucionado la limpieza de fregaderos: "Los deja como nuevos"

El fregadero es una de las zonas de la cocina más olvidadas a la hora de limpiar. No hay que olvidar que casi siempre es lo último que repasamos tanto después de comer como después de fregar y apenas le prestamos atención. Pero debemos hacerlo. No en vano también es la zona de la cocina y casi de toda la casa en la que más suciedad y gérmenes se acumulan. Y es que recuerda que limpiar no es sólo una cuestión de estética sino que también tiene que ver en buena medida con la salud y la higiene.

En este sentido a lo largo de los últimos mese han surgido numerosos comentarios en foros de expertos en limpieza que llaman a utilizar la piedra verde, una especie de crema que se vende en varios centros comerciales y también a través de internet (el uso recomendado es el de una que no sea excesivamente cara para no caer en estafas) y que permite que el fregadero vuelva a tener el brillo que solía tener cuando fue instalado en tu cocina y que se ha ido perdiendo con el pasar de los años.

Algo inevitable pero que poco a poco se puede ir frenando si utilizas los productos de limpieza adecuados y los que te ofrecen en el mercado sin gastar demasiado dinero.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de decoración puedes encontrar los mejores trucos para limpiar la casa de una forma rápida, fácil y económica. Los expertos en limpieza aseguran que las tareas de la casa no te tienen porqué llevar demasiado tiempo. Más bien al contrario. Si te organizas bien y cada día haces un poco no tendrás que vivir la angustia de dedicar prácticamente un día entero de descanso a coger los bártulos de la limpieza y repasar toda la casa. Si lo haces con poca gana los resultados no serán los esperados a pesar del esfuerzo.

En este sentido todos esos expertos llaman también a huir de los productos que se llaman milagrosos y que cuestan una importante cantidad de dinero. De hecho normalmente son los productos de toda la vida bien utilizados los que mejores resultados ofrecen. Esperamos que puedas seguir atentamente todos nuestros consejos y que te sean de mucha utilidad en tu día a día.