Se trata ya casi de un clásico en la cocina de muchos. Las "piedras limpiadoras" empezaron a venderse como churros hace más de una década y su uso no ha parado de aumentar. Los expertos en limpieza aseguran que a pesar de que las hay de muchas marcas y modelos y que cada cierto tiempo se pone una de moda hay que tener cuidado: como en casi todo lo relacionado con la limpieza que una "piedra" de limpiar sea más cara que otra no garantiza (o al menos no lo hacen al cien por cien) que sea más buena o eficaz.

Y es que muchos de los que trabajan limpiando casas u oficinas recomiendan el uso de la piedra de limpieza (que no deja de ser una especie de pasta que pasas por una superficie), sea de la marca que sea. "Las hay muy buenas de marcas blancas como las de supermercados Aldi u otros", afirman en grupos de este tipo de profesionales.

El uso de la piedra es sencillo. Basta con utilizar un poco de este producto en la superficie que deseas limpiar. Normalmente la piedra de la limpieza es adecuada para superficies como la vitrocerámica o la madera, que son difíciles de limpiar normalmente. Basta con leer las instrucciones de cada uno de estos productos para saber la superficie para la que es adecuado.

Recuerda que todos los días puedes encontrar en nuestra sección de Decoración (aquí puedes acceder), todos los trucos de limpieza que te van a hacer más fácil tu día a día. Recuerda que no es necesario gastar mucho dinero ni comprar productos excesivamente caros para dejar tu casa totalmente limpia y preparada.

Tampoco es necesario invertir mucho tiempo. De hecho los expertos en limpieza aseguran que es suficiente con dedicarle a esta tarea unos pocos minutos al día. Psicológicamente si no te tiras una tarde entera limpiando te sentirás mejor. Sentirás que lo que haces en el día a día es fructífero y sirve para algo.

¿Necesitas más trucos de limpieza? En este enlace puedes ver cómo limpiar la mampara de la ducha de una forma mucho más fácil y sencilla. En este otro te mostramos la pócima que tienes que conocer y que podrá mejorar tu vida notablemente. De hecho muchos de los trucos de limpieza tienen que ver con la utilización de elementos que tienes muy a mano en los que no te tienes que gastar mucho dinero en el supermercado.