Seguro que muchas veces te has planteado que tienes que limpiar la alcachofa de la ducha (y si lo confiesas te ha dado hasta pereza). Pues tenemos la solución ideal. Basta con que desmontes la alcachofa en cuestión (normalmente está sucia por la cal que se acumula y que incluso puede suponer que se tapone y que deje de salir agua con al fuerza habitual) y que la metas en un cubo con un poco de vinagre. No te preocupes, es suficiente con el eches lo justo para que cubra el mango de la ducha.

Tienes que dejar que este producto actúe. Luego lo retiras, lavas con agua todos los componentes (hay que aclararlo bien no vaya a ser que luego te duches con vinagre) y vuelves a colocar la alcachofa en su lugar habitual. El resultado no te va a dejar indiferente sino que te va a sorprender. La vinagre es un producto cada vez más utilizado en la limpieza. En este enlace te contamos otro uso que gana cada vez más adeptos y que se está poniendo más que de moda entre los que saben de limpieza.

