Muchas veces para tener ordenada y limpia tu casa (en este caso tu cocina, uno de los sitios más problemáticos de todo los que tenemos en nuestro domicilio), basta con que te dotes de los productos más novedosos del mercado y que son útiles pero no siempre caros. En este caso te traemos un utensilio que está triunfando en redes sociales y que va a hacer que tengas tu cocina mucho más recogida y en muchas mejores condiciones. Se trata de un pequeño recogedor (denominado cesto "recogemigas") que tiene dos “pinzas” y que se coloca sobre un armario de los de debajo de la cocina y te permite tirar cosas pequeñas para que así no tengas que estar todo el rato yendo y viniendo a la papelera y, sobre todo, para que no la manches abriendo y cerrando.

De todos es sabido que mientras cocinas se generan muchos pequeños desperdicios de los que quieres deshacerte. Y no es nada fácil. Por eso este pequeño utensilio te ayudará a tener tu cocina más recogida. Y tenerla más recogida es conseguir que la limpieza sea una labor mucho más sencilla. Pero este no es el único truco que te proponemos que sigas hoy.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de decoración puedes encontrar (aquí te lo contamos) los trucos de limpieza más útiles para tu día a día. La limpieza es fundamental en tu domicilio y no sólo por lo que puedan decir quienes acuden a visitarte. También es una cuestión de higiene y, por lo tanto, de salud. Esperamos que nuestros consejos de limpieza te sean útiles todos los días y que puedas aplicarlo en tu vida diaria.

Recuerda siempre que no hay porqué gastar mucho dinero ni tampoco invertir mucho tiempo ni esfuerzo. Hay que saber limpiar para poder hacerlo de forma correcta. Que compres productos muy caros no significa que sean mucho más buenos para tu objetivo final. Al final lo más caro no siempre sale más bueno.

En caso de que la suciedad sea mucha (ya sabes que hay veces que abres una casa que sólo usas en verano o así), entonces puedes usar un truco mucho más agresivo: frotar una cebolla contra el cristal. Eso contribuirá a que se vaya mejor la suciedad. No te preocupes, no dejará un olor excesivo. En un artículo de ayer también te contábamos como utilizar el limón como una especie de limpiador natural. También lo puedes usar en los cristales dentro de esa solución con limón. Es una forma también de aportar buen olor a la mezcla que además puede aportar la frescura que a todos nos gusta oler cuando fregamos.

A la hora de limpiar es tan importante quitar la grasa y la suciedad como que tarde en volver a aparecer. Por eso te damos otro consejo: cuando te vayas de casa cierra las persianas. O, al menos, déjalas bajadas durante parte del día. Así verás como cada vez hay menos polvo. Normalmente en los cristales de la casa se nos acumula mucha suciedad de las ciudades que entra por la ventana. En tu mano está que entre menos y, así, tengas que mantener y limpiar mucho menos.