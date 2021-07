Normalmente se quedan en el baño (les gustan los lugares oscuros en los que hay poca luz) y salen sólo cuando se sienten seguros. Los pececillos de plata son completamente inofensivos pero seguro que alguna vez te han dado algún susto cuando de pronto entras en una habitación en la que hacía tiempo que no entrabas o cuando te vas a duchar un mañana. Estos pequeños insectos no pican pero se reproducen muy rápido por lo que hay que tener cuidado para que tampoco pongan en peligro nuestra salud. Entonces ¿qué podemos hacer para librarnos de ellos?

Lo primero que aconsejan todos los expertos en plangas es tener una correcta limpieza de toda la casa. La fórmula es sencilla. Si todo está reluciente los insectos no aparecen. Es fundamental limpiar de forma periódica debajo de los armarios y de los pequeños objetos que tengamos en el baño, en la despensa o en cualquier otro lugar de la casa. De esta manera estos pequeños bichos no encontrarán los diminutos restos orgánicos de los que se alimentan. Si no tiene materia que consumir acabarán desapareciendo o cambiando de lugar, es así de sencillo. Pero todavía podemos aplicar más trucos para librarnos de ellos.

A estos insectos les gusta la humedad por lo que utilizando un deshumificador en las zonas de casa en las que nos los hemos encontrado también podremos ir poco a poco luchando contra su expansión. Además es importante que ventilemos frecuentemente la habitación en cuestión. Ni la limpieza ni el orden suelen ser de su agrado.

Aunque no atacan al ser humano sí que pueden llegar a ser un incordio. Viven durante unos tres años y pueden llegar a atacar al papel o al cartón, provocando por tanto daños en los libros o en la ropa. También se alimentan de pegamento y silicona por lo que hay que tener especial cuidado entre los azulejos. En cuanto veas uno, actúa cuanto antes. Son muy rápidos para escapar y para reproducirse.

Uno de sus depredadres naturales es la araña así como otros insectos. En la actualidad en el mercado no existe ningún tipo de "remedio" que puedas comprar para luchar contra estos insectos si bien algún insecticida general puede ayudar a que estos pequeños bichos no se sientan cómodos en tu casa o en la despensa en la que los has encontrado y acaben huyendo dejando libre tu vivienda.