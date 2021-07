Tener un baño pequeño no es el fin del mundo. Con un poco de imaginación podrás aprovechar al máximo la estancia sin perder espacio de almacenaje. Estanterías de especias, puertas correderas? estas son algunas de las ideas más originales con las que conseguirás que el baño de tu casa parezca mucho más grande.

Utiliza puertas correderas

Si bien es cierto que la estética de las puertas correderas no convence a todo el mundo, el espacio que se gana con ellas es innegable. En el caso de los baños pequeños son una buena opción para conseguir ahorrar un poco de espacio y aprovechar los rincones que desperdiciaríamos con las puertas normales.

Existen dos tipos de puertas correderas: las que se introducen en la pared y quedan completamente ocultas al abrirlas y las que se instalan con ayuda de una guía por la pared y no quedan ocultas.

El diseño de las puertas correderas va desde acabados de madera, lacadas en blanco, revestimientos de vinilo de un sinfín de colores, el clásico diseño de tablillas (difícil de integrar en la decoración actual) y hasta las puertas correderas de cristal.

Almacena en el inodoro

Independientemente del tipo de inodoro que tengas en casa, en la actualidad encontrarás un sinfín de muebles o estanterías que se adaptarán a su estructura y en los que podrás aprovechar para almacenar objetos y accesorios de baño.

Para empezar a aprovechar el espacio que tienes sobre el inodoro puedes colocar las estanterías del baño encima de él. Si tu inodoro es de los antiguos que tienen las cisternas suspendidas, puedes probar a colocar un mueble que se adapte a su anchura y aprovechar sus huecos para almacenar toallas u otras cosas.

Aprovecha el espacio en las alturas

Una idea muy original y no muy conocida para dar más espacio a un baño pequeño es la de aprovechar el espacio que está en la parte más alta de la estancia. Si tu baño es pequeño pero de techo alto no tendrás ningún problema. Si ese no es el caso, prueba simplemente a colocar una estantería encima de la puerta.

De esta manera ocuparás menos espacio en la parte baja y darás mayor amplitud visual al baño al colocarla encima de la puerta y no enfrente de ella.

Apuesta por los lavabos sin mueble

Aunque este tipo de piezas tienen sus pros y sus contras, en el caso de los baños pequeños son todo ventajas. Con los lavabos sin mueble eliminarás aligerarás su parte inferior de manera visual y también práctica.

Foto: Pinterest

Si al colocar este tipo de lavabos te da miedo perder espacio de almacenaje, con estanterías, baldas y otros muebles en rincones no tendrás problemas para colocar tus accesorios.

Utiliza estanterías para especias

Está claro que para aprovechar el espacio de un baño pequeño lo mejor es apostar por las estanterías. Sin embargo, una idea original que poca gente pone en práctica es la de utilizar estanterías de especias para tus accesorios.

En tiendas de decoración podrás encontrar este tipo de estanterías, normalmente de madera, en las que podrás colocar el champú, gel, suavizante, pasta de dientes o cualquier otro producto que se te ocurra de un tamaño no muy grande. Así evitarás dejar estos productos tirados y sorprenderás a tus invitados con estanterías de lo más originales.

Foto: Suiterevival