En España hay más de 300 tipos de hormigas, de las cuales una docena de ellas son invasoras de hogares. Estos insectos van en busca de una buena climatización y de comida, lo que en una casa pueden encontrar más fácilmente. La llegada del calor facilita está aparición de hormigas.

La plaga comienza cuando una hormiga que se ha introducido encuentra algún resto de comida. Entonces, regresa a su hormiguero para 'informar' al resto, tras lo cual, comienzan a llegar al lugar un reguero de hormigas. Además, puede que alguna se disperse por otro lado y acabe por multiplicarse con cierta facilidad, produciendo una situación desagradable en la casa. No obstante, no debemos alarmamos, porque estos animales no trasmiten ningún tipo de enfermedad.

Para evitar las apariciones de hormigas te proponemos varios remedios sencillos:

Limpieza

Lo primero es tener la casa limpia y ordenada, especialmente las cocinas y las despensas. En este sentido, debemos tener cuidado con cualquier miga de pan que se haya colado debajo de un armario. Manteniendo suelo y muebles libres de desperdicios, evitaremos que haya algún resto que suponga un 'caramelo' para que llegue la primera hormiga y después el resto.

Eliminar grietas

Pese a que, por su tamaño, una hormiga pueda introducirse prácticamente por cualquier sitio, cuanto más difícil se lo pongamos, mejor. Es por ello que eliminar grietas en paredes y suelos es un buen consejo, especialmente, en las baldosas de la cocina o del baño, donde podrían anidar. En cualquier caso, si ya están, lo primero es tapar ese agujero por el que acceden.

Remedios naturales

Así como, por ejemplo, el azúcar es un atrayente para las hormigas, existen también productos que las repelen. Es el caso del vinagre, la menta, las especias o el café. Los olores de estos productos no les gustan, por lo que evitarán aquellos lugares en los que estén. Además, estos alimentos ayudan a que desparezca el olor del rastro que utilizan para seguir su camino, por lo que quedarán desorientadas. Tener estos productos cerca de posibles acceso para hormigas ayudará a que se lo piensen dos veces antes de invadir tu casa.

Colocar una hoja de laurel o de otra especia en la despensa, en la ventana o en la puerta es una buena y sencilla prevención pero, si ya tienes las hormigas instaladas en casa, ¿qué se puede hacer?

Agua hirviendo

En caso de que esta plaga se encuentre en un jardín, otro remedio es el de echar agua hirviendo con bicarbonato sobre el nido, aunque habrá que hacer la operación varias veces.

Tiza o talco

También los polvos de talco, así como la tiza, les produce rechazo, por lo que espolvorearlo en el lugar por donde crees que están puede acabar con ellas. Igualmente, verter vinagre o limón por su nido, también hará que huyan de tu casa en busca de otro lugar más confortable.

No dudes también en matar las que puedas en cuanto las veas por pocas que sean, pues impedirán que vayan en busca del resto.