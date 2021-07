La vitrocerámica es una de las zonas más difíciles de limpiar de la casa. Sucede casi siempre. Cocinando la ensucias o tienes cualquier accidente y de pronto la vitrocerámica ya no vuelve a ser la misma. En este sentido lo que más terror le da a todas las personas que se encargan de un hogar es que les quede algo pegado en los fuegos. Pero eso tiene "fácil" solución. Eso sí, requiere paciencia.

Para llevar a cabo la limpieza de esta zona de la casa lo primero que tienes que hacer es echar un poco de limpiador de vitrocerámicas, dejar que actúe, pasar una bayeta húmeda y quitarlo. Y repetir este proceso una segunda vez pero con una pequeña salvedad: en esta ocasión debes encender un poco el fuego aunque sólo sea unos segundos para que ese limpiador cale aún más y puedas pasar la rasqueta sin problema a que se ralle la vitrocerámica. Recuerda que esta es una de las partes más delicadas de la casa y que siempre tienes que tocarla con cuidado para evitar rallarla y que se produzcan daños que al final son irreparables.

