Quien tiene mascota, lo sabe: los pelos de los perros o gatos pegados a la ropa son un engorro. Cepillar las prendas es una solución, pero siempre queda algo. Con este truco, podrás eliminar la mayor parte del pelo de los animales de la ropa mientras la lavas en la lavadora.

En el mercado existen productos, como las bolas de plástico atrapapelos, que absorben los pelos y pelusas de la lavadora. Estas pelotas de unos 4 centímetros de diámetros se encuentran fácilmente por internet. Sin embargo, hay un objeto cotidiano que nos puede hacer la misma función: la esponja.

Vale tanto la esponja de ducha como la utilizada para fregar los platos. Sólo hace falta introducirla en el interior de la lavadora con el resto de la colada y este objeto se encarga de atraer los pelos y retenerlos para que no vuelvan a pegarse a la ropa.

Este truco, además de ser muy útil, ayuda a cuidar la vida útil de la lavadora.

La lavadora es uno de los electrodomésticos que menos cuidamos en casa a pesar de que es uno de los más caros tanto a la hora de reparar como si quieres comprar uno nuevo. Los expertos en arreglar este tipo de "máquinas" lo tienen claro: la prevención es (como en casi todo) fundamental. No en vano es algo más que estudiado que sólo se estropea aquello que no se cuida. Entonces ¿cómo podemos hacer para que nuestra lavadora luzca siempre como nueva? Pues no puede ser más sencillo. Hay que lavarla cada cierto tiempo. Para hacerlo hay que poner un programa corto e introducir bicarbonato en el bombo.

