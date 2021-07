Limpiar los cristales siempre ha sido una tarea engorrosa y molesta. Existen numerosos productos en el supermercado para eliminar las manchas y facilitarnos la tarea. Sin embargo, esta vez te proponemos te traemos algunos consejos caseros para ahorrar tiempo y dinero.

Para limpiar los cristales, ventanas o espejos de tu casa, diluye en un bote con pulverizador agua y vinagre blanco, no de manzana (una parte de vinagre por cinco de agua). La ventaja del vinagre es que no atrae el polvo. Con papel de periódico arrugado retira la suciedad de las superficies. Con el papel, además de limpiar, sacaras brillo a los cristales. Si no tienes ningún periódico por casa, también puedes utilizar algún paño que no suelte pelusas.

Para eliminar las manchas de manera rápida y eficaz, utiliza agua con un poco de detergente líquido. Con una esponja frota hasta que la suciedad desaparezca, enjuágala y vuelve a pasarla hasta que no quede rastro de espuma. A continuación, con papel de periódico seca los cristales.

Las huellas de dedos también suelen ser frecuentes. Para eliminarlas diluye alcohol y agua en un bote con pulverizador y aplica la mezcla sobre el cristal. En esta ocasión vuelve a utilizar papel de periódico para secar y dar brillo.

Los cristales de la mampara de la ducha se llenan de marcas de agua y da la sensación de tener un baño sucio. Con un paño empapado en agua caliente y un chorro de vinagre blanco lograras deshacerte de ellas.