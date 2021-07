A la hora de hacer las tareas del hogar hay una que da especial pereza. Y no es para menos. Pasar la bayeta para limpiar el polvo es algo que a muy pocos (más bien a casi nadie) le gusta. La mopa es algo que a pocos les apetece coger. Por eso una vez que lo haces quieres que los resultados sean impresionantes. Y tenemos un truco que te lo puede garantizar.

Lo primero que tienes que hacer es comprar una de las bayetas de moda de las que más se habla en todos los foros de decoración y limpieza. Un producto que se pone a la venta en supermercados de todo el país, que cuesta poco más de un euro y que puedes conseguir en cualquier gran superficie o incluso ya, desde hace varios meses, en supermercados pequeños y medianos. En este enlace te contamos todos los detalles de la bayeta para que sepas exactamente cuál es la que tienes que comprar cuando vayas a la tienda más cercana.

El truco para que el polvo tarde más en quedarse agarrado a los muebles no es otro que el de ponerle una pequeña gota de lavavajillas en la bayeta que vas a usar (la que te contamos antes). Luego pasas la bayeta en cuestión por los muebles y el resultado te va a sorprender.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de decoración te vamos recopilando los mejores trucos de limpieza que exponen los expertos en esta materia tanto en grupos de redes sociales como en los distintos foros de internet especializados en este tipo de temas. Al final el objetivo es siempre el mismo: que la limpieza de tu casa no te suponga un trauma ni te lleve demasiado tiempo. No en vano cada vez tenemos menos tiempo y queremos emplearlo en cosas que no nos den pereza como hacer la colada o limpiar la casa. Por eso te ofrecemos trucos que te van a permitir tenerlo todo limpio en cuestión de minutos y sin un excesivo esfuerzo.

Recuerda, además, que tenerlo todo limpio y bien cuidado no es sinónimo ni de que te hayas gastado mucho dinero ni de que hayas invertido demasiado tiempo. Más bien al contrario. Los expertos en limpieza lo que hacen es utilizar el tiempo justo y hacerlo de forma ordenada y metódica para que cunda todo lo que haces. Esperamos que todos los trucos de limpieza que te ofrecemos te sirvan de utilidad.