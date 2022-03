Hacer limpieza general no apetece, aunque de vez en cuando no hay más remedio que hacerla. Ahora bien, es necesario ponerse manos a la obra para dejar la casa impoluta.

Pero cuando dejamos la pereza atrás y nos ponemos a ello, siempre nos solemos centrar en los mismos elementos y dejamos de lado otros. Los muebles, los suelos, las mesas, la vitrocerámica, el inodoro y el baño en general o los textiles como las cortinas, por poner solo algunos ejemplos, copan nuestra atención, pero nos olvidamos de otras partes del hogar que necesitan un buen repaso tanto en limpieza como en desinfección.

Dejar relucientes los azulejos es algo que también debes tener en cuenta. En la mayoría de los casos no bastará con aplicar el producto de limpieza convencional para limpiar los azulejos, pero por suerte hay métodos caseros muy eficaces, uno de esos que toda la vida llevan funcionando y siendo imprescindibles.

El caso es que con el paso del tiempo las juntas de los azulejos o incluso del suelo si es de baldosa se van quedado negras y no basta simplemente con pasar la fregona o una bayeta sin más. Hace falta algo más de esmero.

Lo primero de lo que tienes que echar mano es de un cepillo de dientes viejo, uno que evidentemente ya no uses o no vayas a usar más. Sus cerdas penetrarán en las juntas y tienen el tamaño perfecto para las juntas. Eso sí, asegúrate de que las cerdas no son muy duras para no dañar el brillo del azulejo. También es recomendable que a la vez que vayas raspando la suciedad de las juntas vayas quitando con una bayeta.

Pero no vale solo con frotar con el cepillo de dientes. Por eso, necesitarás mezclar agua con uno de los ases de la limpieza casera, que es el bicarbonato. No necesitarás más que formar una pasta más o menos densa con estos dos ingredientes, aplicar sobre las juntas y frotar con el cepillo de dientes, nada más.

Otro método, incluso más eficaz pero que no todo el mundo tiene, es usar una vaporeta. Estos aparatos tienen mucha potencia y con el vapor son capaces de levantar la suciedad en un momento. Ahora bien, al ser un gasto prescindible y considerable, es normal que no todo el mundo las tenga en el hogar.

Y si ya lo has probado todo y no consigues el objetivo que estabas buscando puedes optar por comprar un blanqueador de juntas de azulejos, que es una especie de rotulador que se aplica y se deja secar, así de sencillo.