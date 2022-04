En no pocas ocasiones para limpiar la casa no necesitas gastar demasiado dinero en productos que al final te pueden hacer la vida más fácil pero que no te van a aportar las soluciones que necesitas. Para tener tu casa a punto lo mejor que puedes hacer es dejarte guiar por los consejos que los expertos en limpieza dan en diferentes foros y páginas de internet. En este caso te traemos una solución con la que vas a poder dejar tu bañera como nueva. Para conseguirlo debes utilizar simplemente el zumo de limón.

Basta con que en un caldero de agua introduzcas un poco de zumo de limón. Y es que esto es más que útil. Siempre debes tener un zumo de limón en tu casa porque no sólo vale para la bañera. ¿Sabías que puedes meter medio limón dentro de un microondas para que quede como nuevo. En este otro enlace te contamos la “pócima” que puedes fabricar también en tu propia casa y que te va a permitir quitar la grasa de la cocina. Y es que tanto ese habitáculo como el del baño son los que más problemas de limpieza generan. Y son, además, las que más tienes que tener a punto porque sino puedes generar problemas no sólo estéticos, también de salud y de salubridad. No en vano hay muchas afecciones que tienen que ver con la falta de limpieza y de higiene. Recuerda que debes visitar de forma periódica nuestra sección de Decoración para entrarte poco a poco de todas las novedades que tenemos para ti y que son, al fin y al cabo, trucos de limpieza que te pueden resultar más que útiles y que van a hacer que tu vida sea mucho más sencilla. Los trucos de limpieza los puedes llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier soporte. Esperamos que sea de total utilidad y que los puedas aplicar. Recuerda que también te contamos algunos trucos útiles para saber cómo puedes cuidar de forma efectiva tu ropa cuando la metes en la lavadora. Otro dato a tener en cuenta para ahorrarte el dinero de las reparaciones de la lavadora y en cambiar todo tu armario por una mala decisión a la hora de hacer la colada en tu casa.