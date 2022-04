Si alguna vez has tratado de doblar sábanas bajeras, sabrás que es imposible que queden a la perfección. Por muchos tutoriales de YouTube que hayas visto y por muchos intentos que hagas, la sábana nunca acaba de ajustarse. No obstante, la bloguera Martha Stewart nos da esperanzas con la publicación de un nuevo vídeo que parece facilitar las cosas.

Stewart, denominada en Estados Unidos como "diosa doméstica", muestra en Instagram a dos hombres, Kevin Sharkey y Douglas Friedman, dispuestos a doblar juntos una de esas dichosas sábanas. Y son dos personas y no una porque realmente se necesitan dos personas para poder doblar una sábana bajera correctamente.

El truco consiste en colocar los dedos índices en la esquina interior de un lado y en la esquina exterior del otro, de modo que la sábana forme un rectángulo impecable pese a los extremos elásticos redondeados.

"Dos hombres, @seenbysharkey y @thefacinator, hacen frente a la faena de doblar una sábana ajustable y, en lugar de hacerse un lío, ¡hacen un trabajo impecable! ¿Quién no quisiera a estos dos hombres en casa?", escribe Stewart en el pie de foto del vídeo.

Parece que la frustrante tarea de doblar sábanas bajeras es factible con este divertido y pequeño tutorial.

El truco para lavar las chaquetas sintéticas y los plumíferos en la lavadora sin dañarlos

La primera operación muy importante al lavar nuestros plumíferos es cerrar las cremalleras. Este paso es esencial para evitar que se estropee la tela por el roce. También hay que darle la vuelta a la prenda.

Si la prenda no está muy sucia y no tiene manchas, es posible realizar un ciclo de lavado delicado a una temperatura de 30 grados. Simplemente añadimos el detergente adecuado. Por último, añade una pequeña cantidad de suavizante. Es importante no abusar de la cantidad de suavizante, ya que podría estropear la prenda.

Si, por el contrario, el tejido está muy sucio, es mejor optar por un programa más intenso. Podríamos elegir un programa específico para chaquetas y plumíferos. Si no es posible, un ciclo de lavado para prendas sintéticas a baja temperatura estará bien.

Damos también luz verde al centrifugado de alta velocidad porque la intención es eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este paso es esencial para eliminar el agua y evitar que el material del interior se seque mal y se deforme.

Secado

Para el secado es preferible utilizar una secadora, para que el material se seque completamente y al mismo tiempo se hinche. Durante un tiempo de al menos 1 hora o 1 hora y 30 minutos.

Sin embargo, si no tienes secadora, no te preocupes, cuelga tus chaquetas al aire libre. Asegúrate de colgarlos por la parte inferior. Además, deben batirse más o menos cada hora para que se hinche el material interior. También es importante que el proceso de secado dure al menos un día y que haya mucho sol.