El hogar es nuestro entorno seguro y el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el entorno del hogar no siempre es tan saludable. Hay que tener en cuenta que, sobre todo si vivimos en ciudades, la calidad del aire no puede ser perfecta. Abrir las ventanas para ventilar las habitaciones es una práctica cotidiana que inevitablemente introduce el smog en nuestros hogares. La situación no mejora si vivimos con fumadores. Además, los productos que utilizamos a diario para la limpieza también liberan sustancias que pueden ser perjudiciales para nuestra salud.

Hay varias formas de hacer que el aire de nuestras casas sea más saludable, y la más accesible y económica es utilizar plantas. Como sabemos, hay plantas que pueden reducir la contaminación del aire. Además de embellecer el entorno, las plantas utilizan la fotosíntesis para absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Además, algunas plantas en particular pueden reducir la propagación de partículas contaminantes. La planta que debes colocar en la ventana para poder estar con ella abierta sin que entre moscas o mosquitos La hiedra helix es una planta trepadora común con hojas verdes brillantes. Crece muy fácilmente incluso en media sombra, por lo que podemos mantenerla sin miedo incluso en habitaciones poco iluminadas. Especialmente eficaz contra los malos olores, esta planta puede capturar contaminantes como el benceno y el formaldehído. Elegimos una tierra blanda para esta planta y la mantenemos siempre húmeda, pero sin excedernos. Podemos suministrar abono líquido una vez al mes de marzo a octubre. Orquídea La orquídea, una de las plantas más populares para decorar el hogar, no sólo es hermosa, sino que también se dice que es beneficiosa. Además de producir oxígeno como todas las plantas, podría purificar el aire de xileno, touleno y formaldehído. Estas sustancias, desgraciadamente comunes en todos los hogares, se forman como resultado de procesos de combustión, es decir, a través de velas, cigarrillos, chimeneas y estufas. Otros son producidos por dispositivos electrónicos o se dice que están contenidos en los detergentes. La orquídea podría ayudar a que el aire sea más limpio. Para que prospere, necesita un entorno luminoso sin luz solar directa. Riéguela cada 4 ó 5 días y rocíe sus hojas una vez a la semana. Por último, recomendamos utilizar corteza de pino como drenaje para el suelo. Anthurium andreanum Purifican el aire y son fáciles de cultivar, y entre estas plantas no podemos olvidar el anthurium andreanum. Perfecta para habitaciones con poca luz, esta hermosa planta tiene hojas de color verde intenso y flores rojas, rosas o blancas. Si la temperatura se mantiene en torno a los 20 grados, puede florecer todo el año. Mantenerlo en el interior es una buena opción porque podría purificar el ambiente de amoníaco y formaldehído. No debemos dejar agua en el platillo porque esta planta teme el estancamiento y las hojas empezarán a ponerse amarillas. Sin embargo, intentamos que la tierra no se seque demasiado entre un riego y el siguiente. Necesita mucha humedad, así que rociémosla una vez al día. Por último, dale abono líquido para plantas de flor cada 15 días, para que produzca más flores que hojas.