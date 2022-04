A veces estás en casa y te molesta mucho ver una mota de polvo en la televisión o en la pantalla del ordenador. Muchos se gastan bastante dinero en productos que prometen acabados increíbles y que no acaban siendo más que pozos sin fondo en los que se te va la economía doméstica. Los expertos en limpieza recomiendan limpiar las pantallas con un trapo húmedo sin echar ningún elemento que pueda perjudicar al color o al brillo. Deja reposar unos segundos y luego pasa un paño seco.

Tienes que tener en cuenta que casi todos los nuevos electrodomésticos de alta definición que llegan a nuestras casas son cada vez más “sensibles” y por eso hay que tener cuidado con los productos que utilizas para limpiar este tipo de electrodomésticos. No pueden ser corrosivos para evitar daños irreparables. Si quieres otro truco los expertos en limpieza también recomiendan que uses toallitas de bebé para dejar un aroma más fresco en toda la estancia.

A pesar de todo en algunos supermercados puedes encontrar productos que puedes usar como pulverizador encima de la televisión o el ordenador y que también tienen capacidad para evitar que se te pegue el polvo en las pantallas de estos aparatos. Muchos de estos productos también los puedes aplicar a tablets o teléfonos.

También es importante que tengas cuidado con la bayeta que usas: no puede ser demasiado “dura” para no dañar las pantallas. Por eso muchos supermercados han sacado a la venta bayetas especiales. Eso sí: no son necesarias si no quieres gastarte dinero en productos demasiado específicos. Basta con que uses una que sea relativamente nueva.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración encontrarás los trucos que los profesionales de la limpieza van recopilando para ti. Ya sabes que lo importante no es echar horas en la limpieza del hogar, es fundamental que cada día hagas un poco y que lo hagas con cabeza: sabiendo los pequeños trucos que vamos recopilando tendrás más tiempo para ti y podrás dedicarte a disfrutar de tu ocio. En este artículo, por ponerte un ejemplo, te contábamos hace unos días el truco que tenías que llevar a cabo para dejar los suelos de tu casa relucientes. Además en este otro artículo puedes ver la clave para limpiar los grifos, una de las zonas del baño que más se ensucia normalmente y que más problemas nos da a diario para limpiarla de forma correcta.