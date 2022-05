Seguro que todos los fines de semana piensas lo mismo. “Hoy hago limpieza general”. Y al final por una cosa o por otra limpias por encima. Pues bien: tenemos la clave para que limpiar no sea una tortura. Mantener la casa limpia día a día puede ayudar mucho y apenas lleva unos minutos. Además si sigues estos consejos (y muchos otros que encontrarás cada día en nuestra sección de Decoración a la que puedes acceder haciendo clic en este enlace), todo resultará más fácil. Apunta y empieza a leer.

La mampara de la ducha con un objeto especial a diario o vinagre

La mampara de la ducha es una de las zonas de la casa que más nos gusta tener perfecta. Si las visitas van al baño no querrás que vean que está lleno de cal y de suciedad. Por eso, y porque es muy difícil limpiar esta zona una vez a la semana, te recomendamos que uses un aparato de goma con el que puedes ver en este artículo que te recomendábamos ayer y que te permite eliminar la cal y el agua en 20 segundos después de cada ducha. Si lo tomas como algo mecánico no te costará esfuerzo. Si llegamos tarde la solución ideal es que diluyas vinagre en agua y lo pongas en un spray. Déjalo reposar unos minutos y échalo sobre la mampara para limpiarla.

Papel de periódico para los cristales

Es así de sencillo. Por muy barato que te salga el limpiacristales si lo utilizas con papel de periódico doblarás la limpieza de esta zona de la casa que tiende a ensuciarse con facilidad. Los cristales están expuestos a la contaminación y el aire exterior y por eso no es infrecuente que nos cueste mucho limpiarlos.

Rodillo de pelusas ropa para las mamparas de las lámparas

¿Alguna vez has pasado delante de una lámpara y la ha visto muy sucia cuando está encendida? Mejorar esto es fácil: utiliza el rodillo que usas para las pelusas de la ropa. Prueba. Es muy sencillo y apenas te llevará unos segundos. Enciende la luz y comprueba lo espectacular del resultado.

Campana extractora

Otra de las cosas que más pereza da limpiar. Sobre todo los filtros. Para dejarlos bien primero debes disolver la grasa. Eso lo puedes hacer poniendo una pota con agua hirviendo. Añade bicarbonato y ¡limpieza conseguida!

El mando de la tele

Lo coge todo el mundo, anda por el suelo y luego lo tocas con las manos que te llevas a la boca. No te olvides del mando y procura pasarle un paño empapado con un poco de alcohol de forma periódica.

Limpiar el microondas por dentro

Este truco quizá te sorprenda: para dejar el microondas limpio por dentro basta con que metas un plato con agua y las dos mitades de un limón boca abajo. Calienta a máxima potencia hasta que veas que se empaña. Conseguirás limpiarlo, desinfectarlo y que tenga un buen olor ya que en este aparato se suelen quedar en no pocas ocasiones los olores de muchas comidas y pasados los días estos olores se pueden mezclar dando una sensación poco agradable. En este artículo tienes otros trucos para ahorrar en productos de limpieza: hay muchas cosas en tu hogar que puedes lavar sólo con sal y limón, por ejemplo.

Para el polvo: envuelve la escoba con una media de nailon

Con esta escoba tan peculiar vas a conseguir atrapar mucho mejor el polvo y la pelusa y, desde luego, te va a salir más barato que utilizar los robots tan de moda.

El horno, la peor pesadilla

Quitar la grasa del horno es una de las principales pesadillas de todos a los que alguna vez se nos ha caído algo de queso dentro durante una cena con amigos. Para quitar esta grasa sólo necesitamos crear una pasta casera. ¿Los ingredientes? Ponemos en una taza bicarbonato de sodio. Dejamos el horno sin nada, lo pulverizamos todo y lo dejamos toda la noche reposando. Al día siguiente echamos vinagre (con el mismo vaporizador pero limpio evidentemente) y lo frotamos todo. Ahí se irá toda la suciedad. Pero, ¿y las rejillas? Pues ahí sólo necdsitas aceite, sal y media patata para frotar hasta que se vaya la suciedad.