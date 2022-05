El orden en casa es una necesidad en muchos hogares y una obsesión para muchos. Por ello es indispensable el encontrar los muebles que mejor se adaptan a nuestras necesidades. Para ello, hay que saber buscar entre los especialistas.

Conforama cuenta con una amplia variedad de productos en lo que a orden en casa se refiere. Y si buscas un armario, elegante y con una gran capacidad, esta tienda especialista en todo tipo de elementos para nuestro higar tiene exactamente lo que necesitas.

Conforama ha rebajado de precio su armario 2 puertas correderas con espejo 150 x 195,5cm ELEGANZA. "Capacidad para 40 camisetas dobladas, 9 perchas colgadas Incluye 1 barra, 4 estantes (2 fijas y 2 móviles) Estructura en panel de partículas". En definitiva, un armario muy amplio y con un toque elegante que sin duda quedará muy bien en cualquier rincón de nuestro hogar.

Mantener la casa ordenada es una tarea diaria. De poco -o nada- sirve limpiar a fondo uno o dos días a la semana si el resto no se tiene ciudado. Por eso, la regla "un toque" se ha destapado como la técnica ideal para tratar de mantenerlo todo con cierto orden.

Esta moda es muy sencilla. Se trata de tomar la determinación de tocar los objetos una sola vez. ¿Qué se consigue con esto? No dejar cosas en lugares que no son el suyo. Lo que se trata es de que cuando termines de usar algo, no lo apoyes: guárdalo directamente.

Uno de los momentos críticos para para mantener el orden es cuando llegamos a casa. Para ello, resulta vital que cada cosa tenga su sitio y que procuremos respetar al máximo la norma "one touch". Así, evitaremos dejar las cosas desperdigadas.

Otra costumbre clave a la hora de seguir este truco es tirar a la basura directamente aquello que sean residuos. Así evitaremos ensuciar, sobre todo en la cocina.

La presencia en las viviendas de algunos insectos se hace especialmente notable. Las hormigas, las cucarachas o los mosquitos son los más conocidos. Sin embargo, existen otros como las polillas o los llamados pececillos de plata que están ocultos a simple vista y que cada vez son más frecuentes.

Las polillas

A las larvas de estas pequeñas mariposas nocturnas les encanta devorar las prendas y los tejidos de nuestros armarios, lo que puede suponer un auténtico engorro. Para eliminarlas deberás llevar a cabo una limpieza profunda en casa, aspirando bien las aspiradoras, cajones, armarios, sábanas e incluso cortinas.

También puedes pasar un paño húmedo por el interior del armario con algún desinfectante especial, o en su defecto, si no quieres usar productos agresivos, vinagre, que es un desinfectante natural.

Una vez hayas limpiado todo, hazte con un anti-polillas de lavanda, laurel, romero o tomillo. A las polillas les molestan mucho los olores fuertes.

Por último, es importante que evites la humedad ya que propicia la aparición de esas larvas. En el supermercado encontrarás absorbentes de humedad que puedes colocar en diferentes puntos de tu casa e, incluso, dentro del armario.