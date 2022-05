¿Cuántas personas han encontrado sus toallas ásperas y secas después de unos pocos lavados? Hemos probado todo lo que se nos ha ocurrido para devolverles su suavidad original. Hemos cambiado de detergente, hemos probado el detergente para lana, pero nada parece funcionar. En resumen, hemos llegado al punto de la resignación y estamos a punto de comprar otros nuevos.

Pero antes de rendirnos y gastar más dinero, probemos este método transmitido de generación en generación. Nuestras abuelas no tenían todos los electrodomésticos y productos que tenemos hoy en día. Sin embargo, seguimos guardando celosamente los manteles, las toallas y las mantas de su ajuar. Si han llegado hasta nosotros casi intactos después de años y años, será mejor que descubramos su secreto.

Para que las toallas secas y ásperas vuelvan a ser suaves, sólo necesitas este pequeño truco heredado de tus abuelas

La mayoría de las toallas no contienen fibras sintéticas, sólo algodón 100%. Al tratarse de una fibra natural, puedes volver a ablandarla rehidratándola. De hecho, la dureza que sentimos al tacto es precisamente el resultado de la falta de humedad.

Humedad sí, pero sólo en este caso

La humedad vigorizará las fibras, pero no pongas las toallas en el armario mientras estén húmedas. Este es uno de los errores más comunes que hace que huelan a humedad, al igual que los jerseys. Las fibras naturales, si se dejan húmedas, liberan esa humedad en el armario, desprendiendo un mal olor. Lavamos nuestras toallas a la temperatura recomendada en la etiqueta. Por lo general, la temperatura máxima de lavado recomendada es de 60º. Evitamos añadir demasiado detergente, en su lugar añadimos una cucharada de lejía suave. Esto eliminará cualquier residuo de suciedad y detergente atrapado entre las fibras. Sécalas al aire libre, preferiblemente no a la luz directa del sol, para no resecar demasiado las fibras.

No esperes a que las toallas estén completamente secas para recoger la ropa. Vamos a retirarlas cuando todavía están un poco húmedas, y luego pasamos al siguiente paso, que es el planchado. Aunque sea una de las cosas más odiadas de las tareas domésticas, no podemos evitarla en absoluto. Si queremos que nuestras toallas vuelvan a ser suaves, tenemos que remangarnos y plancharlas. Temperatura máxima de 150 grados, plancha de vapor. Rociamos un poco de apresto, preferiblemente casero con almidón de arroz. En poco tiempo, las fibras naturales volverán a ser las de antes y podremos disfrutar de su suavidad.

Por eso, para que las toallas secas vuelvan a ser suaves, la plancha es un gran aliado. Si la toalla está demasiado seca, podemos utilizar agua aromatizada con aceite de almendras o de árbol de té. Rocíalo en un paño de algodón y colócalo entre la plancha y la toalla. Si no somos capaces de recuperar la antigua toalla, que ahora es demasiado dura, esto es lo que hay que hacer. Podemos reciclarlo para la limpieza del hogar, como relleno o utilizarlo para nuestra cabina de ducha. Gracias al uso de la toalla evitaremos esos molestos halos.