Las mariposas, los gusanos, las larvas y los pequeños y molestos insectos pueden a veces adueñarse de nuestros espacios. La mayoría de las veces se trata de insectos de aspecto inofensivo que no son peligrosos para el ser humano, pero que sin embargo causan enormes daños en nuestros objetos favoritos. Muebles, libros, ropa, algunos insectos son realmente capaces de camuflarse y esconderse en cualquier rincón de nuestra casa. Por ejemplo, entre los pliegues de nuestra camiseta favorita o de un sofá, podemos encontrarnos con pececillos de plata.

Con un tamaño no superior a 1 centímetro, los pececillos de plata se alimentan de azúcares, pegamentos y almidones de los alimentos u objetos de nuestra casa. Por eso, no sólo nuestra despensa no es segura, sino que tampoco lo son la mayoría de nuestros artículos favoritos. Desde revistas a libros, pasando por tarjetas postales, fotos y tejidos de algodón o cuero. Así que es un verdadero dolor de cabeza. Hay varios remedios para este molesto problema. Podemos utilizar tanto productos químicos como productos naturales ad hoc que son fáciles de encontrar en casa.

Soluciones para el hogar

Para identificar y deshacerse de este molesto insecto, podemos recurrir a fáciles remedios caseros. Entre ellos, las cáscaras de pepino y la sal de mesa son eficaces.

Gracias a su fuerte olor, la cáscara de pepino es uno de los mejores métodos para detectar y eliminar los pececillos de plata. El pececillo de plata no soporta el olor de este vegetal. Así que lo único que tenemos que hacer es pelar nuestro pepino y colocar las cáscaras donde puedan entrar en casa. También podemos colocar algunos en nuestra despensa, o en lugares donde los veamos.

Otro remedio casero interesante es la sal de mesa. De hecho, los pececillos de plata suelen ser incapaces de resistir la sal y mueren gradualmente por deshidratación. Puede tardar más en matarlos, pero este remedio sigue siendo uno de los más eficaces.

Un remedio aromático

Para ahuyentar a los pececillos de plata, también podemos utilizar la lavanda. A estos insectos no les gusta el olor de la lavanda, por lo que podemos utilizar aceite de lavanda para perfumar nuestra casa. También podemos añadir unas gotas de aceite de lavanda a una botella de detergente de limpieza y rociarlo en los rincones de nuestra casa. Bajo los fregaderos o alrededor de los zócalos, en el armario de la cocina o en los armarios del baño.

Por eso, a continuación te explicamos cómo identificar y eliminar fácilmente este molesto insecto que ataca nuestra despensa y nuestra ropa, con rápidas soluciones caseras. Obviamente, para prevenir la aparición de insectos en el hogar, se recomienda una limpieza a fondo de la casa al menos dos veces al mes.