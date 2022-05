Nos habíamos olvidado del problema. El invierno los mantiene alejados y, afortunadamente, durante unos meses ya no nos preguntamos qué les ha pasado. En cambio, los primeros calores no sólo han despertado a la naturaleza, sino también a estos molestos animales en nuestra casa.

No demonizamos a las hormigas, pero es cierto que son una molestia en el hogar. Sobre todo si tenemos unas bonitas plantas en el balcón, se convierten en un reclamo para ellos. Por no hablar de algunas migas dulces que caen en la casa, que se convierten en una sirena para las hormigas, a las que no pueden resistirse.

En cambio, nos levantamos por la mañana y los encontramos en la cocina. No sabemos de dónde han salido, aunque la línea podría darnos la respuesta. Ni siquiera quieres desinfectar, porque inevitablemente volverán a invadir la habitación. ¿Qué hacer? ¿Renunciar? No, en absoluto.

Por ejemplo, como veremos, no hay insecticidas más caros, pero esta harina es útil para eliminar hormigas e insectos. Ya hemos visto, con las Proyecciones de Existencias, lo importante que son los posos de café en este sentido. En lugar de tirarlos, deberíamos colocarlos en lugares estratégicos para mantenerlos alejados. Al igual que el yogur caducado es útil desde este punto de vista.

Otro remedio mortal para ellos es colocar una especie de trampa. No hay necesidad de complicarse la vida, porque basta con abrir la despensa para encontrar la respuesta a nuestras oraciones. También porque no a todo el mundo le gustan los insecticidas y busca respuestas alternativas. Para bien o para mal, casi todo el mundo tiene en casa un poco de bicarbonato de sodio y azúcar glas. ¿Qué debemos hacer? Mezcla las dos sustancias a partes iguales y colócalas en los lugares donde anidan.

Obviamente, el azúcar se convierte en una especie de cebo para ellos, mientras que el bicarbonato, al ser ingerido, se convierte en un alimento letal para ellos. Un poco como lo que se hacía con el trozo de queso en la ratonera. O echar agua hirviendo en la bañera para deshacerse de los mosquitos.

Pero hay un producto que poca gente conoce y que es igual de eficaz. Y no sólo en el hogar contra las hormigas, sino también contra las cucarachas y los insectos domésticos. Se trata de tierra de diatomeas, más conocida como kieselguhr. Se deriva de pequeñas algas unicelulares. Es eficaz porque, una vez ingerido, puede romper el exoesqueleto de los insectos, gracias a sus afilados bordes microscópicos. También absorbe los fluidos del animal, provocando su deshidratación.

Basta con espolvorear suavemente una fina capa de esta harina en los alféizares, debajo de los frigoríficos y armarios, alrededor de los cubos de basura. Repite esto todos los días hasta que se extingan por completo. Se puede comprar fácilmente en línea o en tiendas especializadas.

Este producto se puede encontrar en Leroy Merlin y su precio no llega a diez euros. " Se trata de un multicorrector de carencias mineral de origen vegetal, totalmente inocuo por pertenecer al grupo de las sílices amorfas, formado por acumulación de algas en los fondos marinos, fosilidificadas por el paso de millones de años. La diferencia fundamental con respecto a otros minerales silíceos es que es de origen biogénico. Debido a la diversidad de formas de las diatomeas, unido a su baja densidad y a la intricada estructura del agua, posee unas propiedades físicas únicas".