La lavadora es uno de los electrodomésticos que menos cuidamos en casa a pesar de que es uno de los más caros tanto a la hora de reparar como si quieres comprar uno nuevo. Los expertos en arreglar este tipo de "máquinas" lo tienen claro: la prevención es (como en casi todo) fundamental. No en vano es algo más que estudiado que sólo se estropea aquello que no se cuida. Entonces ¿cómo podemos hacer para que nuestra lavadora luzca siempre como nueva? Pues no puede ser más sencillo.