No necesitas jabón de Marsella ni detergente ordinario para lavar la vajilla (como sugieren los remedios clásicos de tu abuela). Existe otro método muy sencillo para mantener sus persianas y estores perfectamente limpios. ¡Este truco no cuesta ni un euro! De hecho, como suele ocurrir con las tareas domésticas, los ingredientes que ya tenemos en casa nos ayudarán.

Por ejemplo, aquí se explica cómo hacer brillar el suelo en una sola pasada, utilizando un producto que todos compramos periódicamente. No sólo los detergentes que compramos en el supermercado, sino también un gran número de productos naturales pueden resultar verdaderos aliados en el hogar. Tal es el caso del vinagre blanco. Útil para muchas cosas, también es fabuloso para limpiar los cristales y el doble acristalamiento del horno en 2 minutos. Utilízalo de esta manera. Así que es un ingrediente que deberías tener siempre a mano, ya que también es muy útil para hacer brillar las persianas y los postigos en 5 minutos. Y no, las persianas y los postigos no son lo mismo.

Algunas pequeñas diferencias

En el lenguaje común, ambas estructuras se confunden a menudo, pero las persianas y los estores son dos cosas diferentes. Una persiana enrollable es más flexible y está formada por lamas unidas entre sí. Estas lamas se deslizan hacia arriba y hacia abajo gracias a dos raíles.

Las contraventanas, en cambio, son más rígidas, con bisagras, y se asemejan a las puertas de los muebles. Evidentemente, además de las clásicas persianas y estores, existen varias soluciones alternativas, como las persianas enrollables o los estores, que tienen casi las mismas funciones. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en la limpieza de dos estructuras muy concretas.

Por eso, te explicamos cómo conseguir unas persianas brillantes en 5 minutos con este método tan sencillo que elimina la suciedad del plástico, la madera y el aluminio sin dejar halos

El primer paso es siempre eliminar los residuos de polvo y suciedad. ¿Cómo? Basta con quitar el polvo rápidamente con un paño de microfibra. Para un resultado aún más rápido, muchas personas utilizan una aspiradora. Un modelo portátil es bastante eficaz y práctico.

Llegados a este punto, se pasará a la limpieza propiamente dicha. Para un lavado profundo pero rápido, recomendamos:

Limpiar con un paño de microfibra empapado en agua tibia; añadir un poco de detergente neutro para la segunda limpieza; cambiar el agua un par de veces para obtener una mejor limpieza. En el caso de las persianas de madera, sólo se debe proceder con agua tibia.

Como alternativa al detergente neutro, se recomienda utilizar vinagre blanco. Para evitar manchas y marcas, también puedes pasar un trapo rápido con un paño de microfibra limpio.

Las bayetas de microfibra las puedes adquirir en Leroy Merlin por poco más de tres euros.. "Pack de 4 bayetas de microfibra indicadas para lavar todo tipo de superficies. Este material mezcla de poliéster y poliamida recoge en una sola pasada todo tipo de residuos, líquidos o polvo que se haya quedado en encimeras, mesas o muebles".