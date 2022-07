El negro es un color muy utilizado en todas las edades. Es fácil de combinar y tiene el poder de estilizar la silueta. Por desgracia, como la mayoría de los colores oscuros, el negro pierde su intensidad. Después de unos cuantos lavados, ya sea a mano o en la lavadora, nuestra ropa puede aparecer desteñida y descolorida.

Algunos consejos útiles

Para evitar que nuestras prendas negras pierdan demasiado color, debemos seguir unas sencillas reglas. Antes de lavar la ropa, es imprescindible leer atentamente la etiqueta que aparece en el interior de la misma. Por lo general, las altas temperaturas aceleran el proceso de decoloración. Por lo tanto, fijamos la temperatura a 30 o 40 grados. También se recomienda poner la ropa del revés antes de meterla en la lavadora. Esto evitará que el exterior de la ropa roce demasiado con otras prendas, pierda su color y se desgaste más fácilmente. Además, tenga cuidado, ya que algunos desinfectantes pueden contener agentes blanqueadores.

Para tratar de evitar que nuestra ropa pierda demasiado color y brillo, debemos utilizar un producto que todos tenemos en nuestra despensa. Hablamos del bicarbonato, que a menudo nos ayuda en la limpieza del hogar. Un producto que podemos utilizar para eliminar la cal, blanquear la cerámica amarillenta de los sanitarios, eliminar las manchas, etc. Pero, ¿cómo lo utilizamos en la lavadora?

Basta con añadir media taza de bicarbonato directamente en el tambor y proceder al lavado normal. El vinagre también puede ser muy útil e incluso actúa como suavizante. He aquí, pues, lo que debemos añadir a la lavadora para evitar que nuestra ropa negra destiña. Por supuesto, estamos hablando de remedios caseros, de pequeños trucos de abuela que vale la pena probar. Es necesario prestar atención no sólo al lavado, sino también al proceso de secado. De hecho, no exponemos nuestra ropa negra directamente al sol. Esto podría arruinarlos y desvanecerlos.

El planchado también merece un poco de atención. El calor de la plancha podría arruinar la ropa oscura o pulirla demasiado. Por tanto, podemos planchar la ropa del revés o introducir, por ejemplo, un paño de cocina entre la placa de la plancha y el tejido oscuro. De este modo, el calor no entrará en contacto directo con nuestra ropa negra.

El bicarbonato es un producto que se puede encontrar en cualquier establecimiento de Mercadona a un precio sorprendente.