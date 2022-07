Llega el verano y, además de su belleza, también trae consigo sus problemas. La mayoría de ellas pueden atribuirse a las altas temperaturas y a los efectos nocivos que pueden causar en la salud. Pero hay muchos otros que son menos importantes, pero siguen siendo molestos. Uno de ellos son los mosquitos, que a menudo nos causan largas noches de insomnio. Para remediar este problema, muchos han optado por un remedio sencillo y eficaz: los mosquiteros. Por eso, hoy explicamos cómo mantenerlos correctamente. De hecho, es muy fácil limpiar las mosquiteras sin tener que desmontarlas gracias a este remedio de abuela súper económico. Averigüemos juntos de qué se trata.

Los métodos más utilizados

Para que funcionen correctamente, las mosquiteras deben limpiarse con regularidad, para que no se acumule polvo ni suciedad en su tejido. Un intervalo ideal sería una vez cada tres meses. Sin embargo, al ser un objeto muy delicado, hay que tener mucho cuidado para no crear agujeros o lesiones. Por lo tanto, la forma más segura de limpiarlos sin dañarlos es, sin duda, desmontarlos y volver a montarlos después de la limpieza. Aconsejamos realizar esta operación dentro de una bañera o en el jardín, para no ensuciar el ambiente del hogar. Sin embargo, con un poco de cuidado, también puedes evitar este paso y pulirlas sin tener que desmontarlas.

Para ello, basta con crear una solución barata y natural con vinagre blanco y agua tibia. A continuación, hay que tomar los dos líquidos en cantidades iguales y mezclarlos bien dentro de un recipiente. A continuación, sumerge una esponja en ella y pásala suavemente por toda la superficie de la mosquitera, procurando no forzarla en absoluto. Lo mejor es empezar a limpiar desde arriba hacia abajo.

Sin embargo, si se enfrenta a una suciedad más persistente, es mejor cambiar de estrategia. En este caso, sugerimos introducir en el agua dos cucharadas de jabón de Marsella líquido y de detergente lavavajillas. Por último, seca todo con la ayuda de un paño de microfibra. Por último, si no tiene problemas o dificultades para limpiar el suelo, puede utilizar el mismo remedio que con los radiadores, es decir, el chorro de un secador de pelo. Tanto el vinagre blanco como el jabón de Marsella son dos productos que se pueden encontrar en la sección de limpieza de los supermercados Mercadona.