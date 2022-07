Cuántas veces nos hemos encontrado con un tacón astillado o una suela despegada. Aunque nuestros zapatos sean de buena calidad, es normal que puedan tener problemas de desgaste. Uno de los más comunes, sobre todo en el caso de las zapatillas deportivas o los mocasines, es la suela sin pegar. Por lo general, los puntos más estresados durante el movimiento son los lados de la parte superior y el talón. Pero a veces también puedes encontrarte con un dedo del pie sin pegar, aunque este es quizás el daño menos común. Llegados a este punto, poco podemos hacer más que ir al zapatero o comprar un nuevo par. Pero en realidad también podríamos intentar reparar nuestro zapato en casa. Lo importante es conocer el procedimiento adecuado para evitar empeorar la situación y tirar nuestros queridos zapatos.

Ya hemos visto que también es posible blanquear por nosotros mismos las suelas amarillentas de nuestras zapatillas blancas. Hoy vamos a ver cómo reparar la suela despegada, tanto en el caso de los bordes como en la parte del talón. Para que la reparación tenga éxito, es muy importante el pegamento que se utilice. No basta con utilizar el clásico adhesivo súper fuerte o el pegamento caliente. Las colas de fraguado rápido no son ideales en estos casos, porque no tendríamos tiempo de hacer un trabajo preciso. El pegamento profesional es el más adecuado, no es difícil de encontrar en Internet y tiene un tiempo de secado algo mayor.

Procedimiento

Es muy importante que el zapato esté limpio antes de volver a pegarlo. De lo contrario, el pegamento no se adherirá bien y acabaremos con un trabajo descuidado que no durará mucho. Limpiemos el zapato, eliminemos los residuos de suciedad y polvo, así como el pegamento anterior. En este punto también podemos considerar el lijado ligero de la zona a pegar. Esto permitirá que el pegamento se adhiera aún mejor y dure más. A continuación, aplicamos el pegamento en la zona a reparar y lo mantenemos durante unos instantes.

Para un perfecto trabajo de zapatero, lo mejor es mantener el zapato bien planchado. Utiliza una banda elástica o pinzas de la ropa para aplicar más presión y el pegamento se pegará aún mejor. También lo hacemos si sólo tenemos que reparar un pequeño corte, para que desaparezca casi por completo. Déjelos actuar durante unas horas o, mejor aún, toda la noche antes de utilizarlos. Por lo general, los tiempos recomendados se indican en el envase del pegamento, pero es mejor ser generoso. Así que aquí se explica cómo pegar las suelas de los zapatos rotos, desprendidos o simplemente levantados. Es cierto que el pegamento profesional tarda más en secarse. Pero así nuestros zapatos quedarán como nuevos y no tendremos que volver a pegarlos al poco tiempo.