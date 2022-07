Hay viejos tópicos que tienen que ver con el hogar que se repiten permanentemente pero que no por ello son verdaderos. Desde hace años hay mucha gente que está convencida de que tener plantas en casa es perjudicial para tu salud. Y la verdad es que ni mucho menos. Hay todo tipo de plantas que puedes tener en casa y que, además de hacer una labor decorativa van a poder cuidar tu hogar.

Una de ellas es la Cinta (o malamadre). Es una planta muy fácil de cuidar y hay quién la considera incluso una “superplanta” porque tiene la capacidad de purificar el aire de las estancias en las que se coloca. Sus cuidados son muy fáciles. Además no supera los 60 centímetros de altura de tal manera que te queda bien en cualquier parte. No necesita luz directa, aguanta temperaturas extremas

Pero recuerda: las plantas son seres vivos y necesitan cuidado y atención. Asegúrate de que tienen las condiciones óptimas tanto de luz como de agua. Si no las puedes cuidar es mejor que no las tengas. Además tienes que garantizar que siempre que te vas a ir de viaje alguien puede ir a darles los cuidados mínimos que necesitan. Y tener cuidado con los animales: muchos no pueden convivir con determinado tipo de plantas.

Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado.

Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.

A la hora de limpiar tampoco conviene agobiarse con la necesidad de hacerlo todo en un mismo día. De hecho muchos cogen malas costumbres en las tareas del hogar por la “manía” de dejarlo todo para un solo día. Los expertos en este tipo de labores aseguran que es mejor repartirlas entre varios días de la semana para hacer más llevaderas las tareas. No pasa nada por perder una hora al día si a final de mes eso hace que el trabajo sea más asequible.

Además recuerda que la limpieza no es solo una cuestión estética o de orden. También es muy importante que todo esté limpio y colocado para tener una mejor salud. La suciedad y la acumulación de insectos o de otros invasores domésticos puede suponer que tengas infecciones o que empeore tu salud. Llevar una vida sana y equilibrada también es importante a la hora de limpiar. Hay que tenerlo todo en cuenta