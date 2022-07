La primavera y el verano son las estaciones ideales para volver a montar en bicicleta y disfrutar del buen tiempo. Puedes utilizar la bicicleta para hacer algunas excursiones o paseos, lo que también es una buena forma de mantenerse en forma. Además, puedes utilizar la bicicleta para ir al trabajo, lo que en algunos casos puede suponer una bonificación de hasta 600 euros.

En resumen, es el momento justo para sacar nuestra moto. Pero cuando lo hacemos, después de un largo periodo de desuso, podemos encontrarlo un poco dañado. En particular, el óxido puede haberse apoderado del cromado, pero sobre todo de la cadena. Así que, para poder volver a utilizarla sin problemas, vamos a ver cómo limpiar el óxido de la cadena de la bicicleta de forma rápida y sencilla.

Dificultades

La cadena es un elemento esencial de su bicicleta. Transmite la potencia de los pedales a la rueda trasera. Los daños en la cadena podrían perjudicar la utilidad de su bicicleta. Por esta razón, debe actuar a la primera señal de óxido.

Una forma eficaz de limpiar la cadena es sumergirla en algún tipo de solución en un recipiente. Sin embargo, no todos tenemos la suficiente habilidad para desmontar la cadena y puede que no tengamos las herramientas adecuadas. También es posible que no tengamos un limpiador de cadenas. Se trata de un objeto de limpieza en el que se introduce la cadena y se desliza. Pero, afortunadamente, también hay otros remedios que podemos utilizar.

Un líquido que suele recomendarse para eliminar el óxido de la cadena es un producto derivado del petróleo, el petróleo blanco. Se trata de un disolvente disponible en las ferreterías. Sin embargo, debe utilizarse con extrema precaución, incluyendo gafas, guantes y quizás una máscara. Es importante leer las instrucciones de eliminación y almacenamiento.

Otra solución, más casera, podría ser la Coca Cola, una bebida que puedes encontrar en cualquier supermercado de Mercadona. Parece ser un excelente agente contra la roya. En cualquier caso, no hay que desmontar la cadena para utilizar una u otra. Un viejo cepillo de dientes será suficiente.

Vierta el compuesto elegido en el cepillo de dientes y proceda a cepillar la cadena, haciéndola deslizar hacia atrás moviendo el pedal. Trabajamos lenta y meticulosamente para eliminar el óxido, deteniéndonos donde hay más óxido. Una vez hecho esto, coge un pañuelo y cierra la cadena. Accione la cadena y deslice el pañuelo a lo largo de su longitud para limpiarla.

En este punto, es conveniente lubricar la cadena con un aceite adecuado para mantenerla en buen estado. De nuevo con guantes, vierta gotas de aceite a lo largo de los eslabones de la cadena. Déjalo actuar un rato y luego quita el exceso con un pañuelo. Finalmente, la cadena estará limpia y engrasada y nuestra bicicleta estará lista para llevarnos de nuevo sobre el sillín.