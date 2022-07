El orden en casa es algo esencial para muchos. Por suerte, los grandes espacios de decoración cuentan con una amplia variedad de productos para hacer del orden en casa algo más sencillo a la par que estiloso.

Por ello, Leroy Merlin cuenta entre su stock con diferentes artículos que se adaptan a las necesidad de los clientes. Entre ellos destaca una percha para faldas en la que se pueden colgar hasta cuatro prendas de este tipo. Por menos de 5 euros, esta percha se adapta a cualquier tipo de espacio y facilita guardar esta prenda tan usada.

El papel pintado de Leroy Merlin que arrasa en ventas

El papel pintado es una opción para dar un toque de color y elegancia al ambiente del hogar, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades en estampados muy similares a los del sector textil. Además, permite jugar con diferentes combinaciones que conviertan cada rincón en un universo diferente con el que dar rienda suelta a la imaginación. Es muy importante seleccionar el tipo de papel atendiendo a nuestras necesidades y para ello se deben tener en cuenta algunos elementos importantes y seguir algunas recomendaciones al respecto.

1. Tipos de materiales. Cada uno tiene unas características específicas que lo hacen idóneo para cada tipo de habitación. Para elegirlo habrá que tener en cuenta el uso que se le pretende dar. Entre estos materiales se encuentran el papel, más difícil de lavar e indicado para habitaciones con tránsito moderado; tejido no tejido, compuesto por una base textil con una capa de vinilo acrílico adecuado para zonas con mucho tránsito por su alta resistencia a la luz y humedad; y el vinílico, compuesto por una base de papel y otra de vinilo que es perfecto también para habitaciones con mucho tránsito por su gran resistencia. Éste último es lavable por lo que es recomendable en cocinas y baños.

2. Etiqueta. Deben seguirse las instrucciones presentes en cada rollo de papel pintado que servirán de guía para la inmersión en la decoración de las paredes. En ella se detallarán si el papel escogido es o no lavable, si se puede hacer uso de la lejía en su limpieza, si posee resistencia a la luz y humedad, el lugar de aplicación de la cola, la anchura de la pieza y su montaje.

3. Estilo. Dependiendo del tipo de ambiente que se pretenda crear se dispondrán de numerosos diseños de papel pintado que cumplan todas las expectativas. En el caso de baños y cocinas, se deberá elegir un papel resistente con diseños específicos para este rincón de la casa, pudiendo optar por estampados que rompan con la decoración del resto de habitaciones o elegir la sencillez con un tipo de papel liso.

4. Ventajas. Es el perfecto aliado para cubrir aquellos desperfectos o grietas antiestéticas que otros materiales no son capaces de ocultar. Además, aporta una gran variedad de texturas a las que la pintura no es capaz de igualar, aportando de este modo una sensación de confort y calidez, por no mencionar la posibilidad de combinarlo con pintura para lograr efectos y acabados sorprendentes.

5. Efectos. Para dar una sensación de amplitud a una habitación de pequeñas dimensiones se recomienda utilizar un revestimiento liso y claro ofreciendo luminosidad. Al contrario se puede actuar con espacios amplios para convertirlos en acogedores utilizando colores oscuros y cálidos para ello. Se puede jugar con los diferentes diseños para destacar una determinada pared, y para ello, se deberá romper con el estilo de las paredes alternantes eligiendo un papel artístico o de colores.