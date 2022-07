Tanto si somos nosotros los que cocinamos como los vecinos, el olor a fritura o a pescado se puede oler. Es uno de esos olores que permanecen en la casa durante bastante tiempo. Si son otros los que cocinan, basta con cerrar las ventanas y esperar a que terminen. Aunque en verano esto puede ser complicado, dado el calor. Si, por el contrario, somos nosotros mismos los que cocinamos la comida con un olor fuerte, entonces tenemos que hacer algo al respecto.

Preparamos la casa para el olor

Una de las primeras cosas que debemos hacer es cerrar las puertas de todas las habitaciones de la casa. Si tenemos la cocina separada del resto de la casa, basta con cerrar esa puerta. Pero tanto si la cocina está separada como si hay un espacio abierto, el hedor no mira a nadie a la cara. Así que podemos tener la cocina llena de hedor o todo el espacio, pero sigue sin haber diferencia.

Con el pescado, por ejemplo, se pueden cocinar recetas realmente deliciosas. También puedes preparar guarniciones, no sólo platos de pasta. Existe un método para perfumar la cocina maloliente. Y podemos hacerlo en casa, en poco tiempo y con unos pocos ingredientes secretos.

Los ingredientes a utilizar son vinagre de alcohol, cáscara de limón y bergamota. Los dos primeros son fáciles de conseguir, quizás sea más complejo encontrar el tercero. En cualquier caso, hay muchos líquidos de bergamota, así que podríamos usar un poco de ellos. Lo que tienes que hacer es llenar un recipiente con el vinagre de alcohol, la cáscara de limón y la cáscara de bergamota. Cerramos el recipiente y lo metemos en la nevera. Sí, de hecho no lo vamos a utilizar de inmediato, así que no lo friamos si nuestro perfumista no está preparado.

Después de dos semanas podemos sacarlo de la nevera y ponerlo dentro de una botella de cristal con palillos para que tenga un olor continuo en la cocina. Para un efecto más fuerte, podemos poner el líquido creado dentro de un nebulizador y rociarlo por toda la casa. De este modo, taparemos el olor a fritura o a pescado.

Y así, cando el olor a frito o a pescado invade nuestra cocina, rociamos inmediatamente nuestro superperfumador de bricolaje. Y ya que hablamos de olores y aromas, podemos dar a nuestros zapatos una nueva nariz con una fruta similar a las que solíamos esparcir en la cocina.