La máscara de pestañas es sin duda uno de los cosméticos más queridos y utilizados por las mujeres. Esto se debe a que intensifica la mirada y abanica las pestañas, haciéndolas casi kilométricas. La máscara de pestañas negra, en particular, también ayuda a los ojos de quienes tienen las pestañas claras o rubias. Las pestañas naturales ligeras por encima y por debajo del párpado pueden, en algunos casos, no hacer justicia al ojo. Porque lo hacen parecer casi aburrido. En estos casos, por tanto, un producto como la máscara de pestañas negra es especialmente importante. Pero, ¿qué podemos hacer si, momentáneamente, quizás nos hemos quedado sin ella o se ha secado o ya no la tenemos?

El inconveniente Puede ocurrir que recojas tu ajuar y descubras, por sorpresa o por distracción, que se te ha acabado el rímel. O se secó y quedó inservible porque se dejó abierta. O no lo encontramos porque, tal vez, se ha caído detrás del armario del baño. Si somos aficionadas al maquillaje, esto podría ser un desastre para nosotras. ¿Qué hacer sin máscara de pestañas? Existen soluciones y pueden remediar la situación mientras se espera a comprar una nueva máscara de pestañas. O incluso convertirse en una elección que se haga alternando su uso. Cuando no tengamos máscara de pestañas, podemos utilizar vaselina para oscurecerlas y fijarlas en lo alto. Sólo se necesita una pequeña porción, que se toma con un dedo de la mano limpia y se pasa de la parte inferior a la superior de las pestañas. La acción debe hacerse muy suavemente, por la mañana. Las pestañas se oscurecerán de forma natural y también se fijarán en la parte superior. Del mismo modo, podemos utilizar el aceite de oliva. Basta con verter una pequeña cantidad en el tapón de la botella del mismo aceite. Aquí mojamos un bastoncillo de algodón, que pasamos por las pestañas. Estos aparecerán oscurecidos y se mantendrán arriba. Además, se nutrirán de las propiedades de este aceite natural. Se puede utilizar un último recurso para teñir las pestañas claras dándoles un tono más oscuro. Se trata de la henna, un preparado natural de polvo vegetal que se utiliza para teñir el cabello. La henna también puede utilizarse para teñir las pestañas, de la misma manera que el pelo pero, por supuesto, con más cuidado. Por ello, hemos descrito 3 remedios naturales para oscurecer y fijar las pestañas en lugar de utilizar la máscara de pestañas.