Si no tenemos lavavajillas, ya sea por elección o por falta de espacio, la única forma de limpiar los platos es hacerlo a mano. ¿Pero cómo se secan? Si está acostumbrado a utilizar el escurreplatos, no hay problema: se secarán solos en un momento. Pero si, por el contrario, estás acostumbrado a secar los platos con un paño de cocina, debes saber que esta elección es errónea.

Lavar los platos con el tiempo se convierte en una rutina, especialmente si tienes una familia numerosa y hay muchos platos que lavar. No digamos ya si has organizado una comida o una cena: la cantidad de platos que hay que lavar se vuelve realmente considerable en estos casos. Y si, con la esperanza de completar esta ingrata tarea lo más rápido posible, acabas convirtiéndote en una especie de autómata que lava y seca sin parar, que sepas que podrías ahorrarte un viaje porque los platos no deben secarse.

Lo único que hay que hacer es lavarlos y dejar que se aireen antes de volver a colocarlos en su sitio, y para eso existe precisamente el escurreplatos, cuyo nombre explica inmediatamente su función. La tarea de este objeto es, de hecho, escurrir la vajilla para que no queden restos de agua en ella mientras se seca. Una vez que estén completamente secas, pueden volver a colocarse en su sitio.

Un proceso que, por lo tanto, no implica el uso de un paño de cocina, que de hecho no debería utilizarse nunca porque en él residen grandes cantidades de bacterias que, en lugar de limpiar, contribuyen a ensuciar los platos y toda la vajilla. Además, dependiendo del material del que estén hechos, existe el riesgo de que suelten pelusas, lo cual es desagradable a la vista y ciertamente no contribuye a la limpieza.

Ahora que ya sabes por qué no debes secar tus platos con un paño de cocina, consigue un escurreplatos y coloca allí tus platos después de lavarlos. Además de un menor esfuerzo, ¡el resultado será sin duda mejor!