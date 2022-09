Sabemos lo crucial que es para muchos de nosotros la limpieza del hogar. Vivir en un entorno limpio e higienizado, de hecho, ayuda mucho a nuestra rutina diaria. Entrar en un piso que nos recibe con fragancia y brillo, podemos decir, es sin duda un gran placer. Y, precisamente por eso, debemos estar atentos a cada rincón de nuestro hogar. Y, en particular, debemos dedicar tiempo y atención a cada objeto que lo compone.

Entre los objetos de nuestro piso que sin duda merecen nuestra atención está, por supuesto, la lavadora. Estamos hablando, como todos sabemos, de uno de los electrodomésticos de los que realmente no podemos prescindir. Y, precisamente por eso, debemos limpiarla siempre a fondo. Y, sobre todo, debemos comprobar que todo está en orden. Para cuidarlo, recordemos que hay que evitar poner en su interior algunos paños que puedan dañarlo o estropearse. Y, al mismo tiempo, ocupémonos de su limpieza con cuidado y precisión.

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos muchos cuando usamos la lavadora es un mal olor que parece no querer desaparecer nunca. De hecho, no es raro que nuestro aparato desprenda un olor muy desagradable. Y esto no sólo estropea nuestra ropa, impidiendo que huela como debería. Al mismo tiempo, el mal olor también puede extenderse al baño, haciendo que la zona sea ciertamente menos agradable de lo que nos gustaría.

En este caso, sin embargo, no debemos desesperar. De hecho, hay varios remedios a los que podemos recurrir para resolver el problema. En particular, es la generación de más edad la que nos da consejos que deberíamos aprovechar. Y, en este caso concreto, podríamos centrarnos en un ingrediente verdaderamente portentoso. Se trata del aceite esencial de orégano. Este último, de hecho, gracias a su olor y propiedades, podría ayudarnos a resolver la situación. Así que, tomemos una cuenca. Llénalo con agua tibia y una cucharada de vinagre. Ahora, vierte una generosa gota de aceite. Remover y luego verter nuestra solución en la cesta. Inicie el lavado corto a una temperatura de 40 grados y podremos decir adiós a los malos olores en la lavadora con una gota de este aceite. Este aceite lo puedes encontrar con facilidad en cualquier supermercado de Mercadona.