Muchas veces no hace falta ni salir de casa para conseguir esos productos que hacen que tu día a día y tu limpieza del hogar sean más sencillos que nunca. Basta con mirar debajo dentro de tu despensa y escoger cosas que no estás acostumbrado a usar en el mundo de la limpieza. Por ejemplo el bicarbonato. Este producto está más que recomendado en todos los manuales y entre todos los expertos en limpieza para que lo apliques en los armarios y así evites el olor a cerrado que muchas veces se acumula en estos muebles y (lo que es aún peor) se contagia a la ropa.

Lo ideal es que limpies el armario en el que has detectado el problema de olor al menos una vez al año con una bayeta húmeda. Una vez que lo hagas, y cuando todavía esté vacío y ventilando, deja un poco de bicarbonato para que se vayan todos los olores.

Si el problema persiste en la ropa puedes utilizar el vinagre de limpieza (te hablamos de ello en este artículo). Se trata de un potenciador del olor del suavizante que mucha gente utiliza y que también te puede ayudar a mejorar la vida de tu lavadora y los olores que te deja en la ropa. (Lee aquí el error que más se comete y que acorta la vida y provoca problemas de forma habitual en las lavadoras según quienes las reparan).

Recuerda que de forma periódica puedes visitar nuestra sección de decoración para ponerte al día de todos los trucos de limpieza que te vamos recopilando y que estamos seguros de que van a hacer que tu día a día sea mucho más sencillo y que incluso te aficiones a la limpieza. Y es que no tienes porque gastar mucho dinero ni debes invertir mucho para conseguir unos resultados óptimos. Basta con que te dejes asesorar por los que saben.

Además a tu alrededor normalmente hay gran cantidad de productos que nos avías ni que existían y que te pueden hacer la vida más fácil. Por ejemplo casi seguro que no conocías este pequeño producto cuyo coste no llega ni a un euro (en este enlace lo puedes ver) y que te permite tener como nueva la mampara de la ducha para no tener que gastar un dineral en productos de limpieza que normalmente no te solucionan nada sino que lo único que hacen es vaciarte la cartera.