Con la llegada de las bajas temperaturas, la gente piensa cada vez más en la calefacción de sus hogares. Este año, la situación no es precisamente la mejor, ya que los costes energéticos parecen aumentar de forma desmesurada. Muchos buscan soluciones rentables para calentar sus hogares.

Ciertamente, hacer funcionar los radiadores costará bastante este invierno. También hay que prestar atención al uso de la calefacción, que depende de la electricidad. Esto también está sujeto a aumentos de precios especialmente elevados.

En muchas casas , sobre todo en las zonas de colina y de montaña, sigue existiendo la antigua chimenea. En las casas nuevas hay tipos más modernos. Además, también se han introducido estufas de leña. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado el uso de pellets, fabricados con residuos de madera de abeto.

Sin embargo, no siempre se compran pellets de calidad. A veces, algunas son un conjunto pegajoso de restos leñosos. El uso de la chimenea también puede provocar la salida de gases tóxicos, dependiendo del tipo de encendido de la madera. Sin embargo, con el nuevo método de encendido no se produce ninguno y la madera dura mucho más. Se trata de un tipo de encendido inverso, es decir, no se inicia el fuego desde abajo, sino desde arriba.

Qué son las termoestufas

Sin embargo, para quienes utilizan chimeneas, estufas de pellets o estufas de calefacción en general, la limpieza de la chimenea es aconsejable e incluso imprescindible.

Las estufas se utilizan mucho en los hogares . En efecto, se trata de una estufa de pellets que no sólo genera calor, sino que también puede enviarlo a las tuberías de agua. Así se produce agua caliente, que puede pasar por los radiadores o utilizarse como agua sanitaria.

